屢被傳復胖… 賈玲43歲慶生照曝光 「真實狀況」驚呆網友

好久不見的賈玲，一點也沒有復胖的跡象。(取材自微博)

自從在電影「熱辣滾燙」中一舉減重 百斤（50公斤）後，「賈玲 復胖了」相關話題就屢次登上熱搜。近日，賈玲迎來43歲生日，在餐廳和友人慶生時，被網友捕捉到身影，沒想到她不但沒有復胖，笑容可掬的模樣更被網友稱讚「又瘦又美」，引發網友熱議。

從畫面中可見，賈玲當天穿著低調灰色外套，配搭寬鬆牛仔褲，並將頭髮束起，看起來精神奕奕，而且氣質不凡。不少現場目擊的網友表示，「賈玲本人超瘦，誰說她復胖了？」她還搞笑向拍攝視頻的網友說，「把我拍美一點」，展現一貫的高情商和親和力，她的「招牌酒窩」也讓人忍不住多看兩眼。

不少網友紛紛向她獻上生日祝福，還有人指出，「為啥要糾結人家的胖瘦，支持身材自由好嗎」、「只關心賈玲的新電影，不在乎她的身材」。

其實，賈玲自從為戲減重後，遭遇了不少誤解和質疑。她曾在受訪時表示，「大家過於關注我的減重，其實也掩蓋了這個角色和電影想表達的思想，就是生命至上，珍惜生命要從愛自己開始」。

賈玲也說過，「減重是為了角色服務，而塑造角色是為了創作出更好的作品。創作者要以人民為中心，始終以真誠的心對待觀眾」。