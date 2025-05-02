男神御用童星文佑鎮拍戲隔天考全班第1：我首先是學生

文佑鎮（左）在話題韓劇「苦盡柑來遇見你」中飾演少年梁寬植。（取自IG@mwj_mom）

南韓 童星文佑鎮近期因在話題韓劇 「苦盡柑來遇見你」中飾演男主角「梁寬植」朴寶劍的少年時期，再度受到關注。近日他登上綜藝節目「劉Quiz」曬出了全A的優秀成績單，令全場震驚。

文佑鎮出道至今已有8年，至今他已經出演過約50部作品。雖然從小就在鏡頭前演戲，但學業依舊表現同樣亮眼。當時在拍攝「黑祭司2：闇黑修女」隔天就是期末考，但他仍拿下了班級第一、全校第八的好成績，瞬間震驚全場。

被問到為什麼能考這麼好時，文佑鎮回答道：「其實我也會睏，但真的就是靠意志力撐下來的。」他分享自己會用冷水洗臉讓自己保持清醒，還會把拍戲空檔拿來唸書。

被問到「這樣不會覺得讀書很辛苦嗎？」他笑說：「其實爸媽常跟我說，念書不用給自己太大壓力，適量就好，但我覺得，在成為演員之前，我首先是個學生，所以我會優先想到要盡學生的本分。」

2009年出生、今年16歲的文佑鎮年紀不大但戲齡超資深，從2016年起就陸續在電視劇、廣告中亮相，更是無數男主角的童年專業戶，包括「名不虛傳」的金南佶、「金秘書為何那樣」朴敘俊、「我的ID是江南美人」車銀優、「無人島的DIVA」蔡鍾協、「那傢伙是黑炎龍」崔顯旭等。

近來文佑鎮也嘗試漸漸從童星轉型，在宋慧喬 睽違已久的電影作品「黑祭司2：闇黑修女」中飾演被惡魔附身的少年「熙俊」，與宋慧喬有大量的精采對手戲，讓人留下深刻印象，並入圍2025百想藝術大賞電影部門最佳男新人。