台知名型男主廚駁「空手套白狼」：看清人只需一個舉動

詹姆士透過律師發布聲明書。圖／摘自詹姆士臉書

台灣知名型男主廚詹姆士（本名：鄭堅克），近來遭資深綜藝製作人王鈞痛批背信忘義，並開嗆他是「白眼狼」。對於雙方合作爭議，詹姆士在臉書以「看清一個人只需要一個舉動，毀掉一個人也只需要一篇造假新聞」為題，列出包括「合資成立公司資金」、「在詹醬公司領近400萬薪資及蘇丹紅廠商之指控」等5大點說明，強調遭不實報導與前合作夥伴指控，已嚴重影響其名聲與工作，考慮公開對話紀錄與匯款證明，「原本希望低調處理，但如今不得不為自己與支持我的人出面說明。」

針對與王均與資深經紀人丘秀珠的合作爭議，詹姆士發文澄清：首先指出資部分，稱當初因品牌開發資金不足，對方主動提出合作，並以200萬投入加上補貼300萬為條件合資成立公司，其中100萬元為代墊股款，雙方已明確約定股份比例，並非「借錢」關係。至於傳出其在公司領取高薪與牽涉爭議廠商，詹姆士則回應公司負責經營的是丘秀珠的團隊，自己僅負責產品研發，對廠商選擇無主導權。

關於YouTube 頻道的經營與收入分配，詹姆士強調頻道早在簽約前便已自行成立，後續亦由其自掏腰包成立新公司負責經營，而所有業配合作皆有三方合約，傑星公司亦有依法分潤，並無所謂「獨吞酬勞」。至於被指控解雇員工與切割合作關係，他表示所有決策皆有對話紀錄可證，且最終是因對方反悔協議並堅持繼續使用其肖像，雙方才委由律師協調終止合作。