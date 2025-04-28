熬過血淚復健…蕭亞軒2年半動刀5次 再露面美成這樣

蕭亞軒接下中國節目「讓我來唱」導師。圖／摘自微博

天后蕭亞軒（ELVA）日前曝光復健照片，再度讓粉絲燃起希望，盼她光速回歸。她接著飛抵中國工作，28日以一身黑色勁裝出席記者會，透露重返舞台感覺像是回到出道時期，「我2年半來手術5次，生活就是醫師、護理師、復健師，行程相當制式，現在回到自己最熱愛的舞台，好像所有東西重頭來過」。

她接下「讓我來唱」節目導師，提到3個多月前動完最後一次手術，「大家看到我正常出來走很驚訝，很謝謝大家那麼關心，給我這麼多時間，讓我好好的跟復健師把我的雙腳回到原本該有的樣子」。而據微博 流傳的錄影片段，ELVA聽見選手選了她的歌曲，也忍不住技癢親自示範指導，強大魅力讓選手拍手叫好，可見ELVA已做好萬全準備。

蕭亞軒2022年在金曲獎宣告「ELVA is back」，未料就此沉寂，陷入漫長的腳傷治療，她的經紀人透露她早於金曲獎頒獎典禮前夕就受了傷，當時以為只是韌帶撕裂傷，沒想到照X光，竟是右髖關節 骨折，醫生叮嚀她不能穿高跟鞋、盡量少動，讓骨頭休息，但包括巴黎時裝周等工作都已排定，雖痛到連走路都有困難，她也只能吞藥硬撐，事後還被網友發現她拄著拐杖走路，令人心疼。

由於「過度使用」又沒好好休息，ELVA在加強復健後，受傷範圍擴大，前後共進行5次手術，每一次恢復期至少3個月，一度擔心無法回到舞台，焦慮到暴哭，陷入人生最低潮。為了加快復原腳步，她共聘請3位不同復健師，復健師知道她的目標，遂以職業運動員節奏，在術後隔天就讓她下床開始復健，並設計了復健菜單，每天訓練2至6小時，包括「髖關節患部訓練」、「筋膜復位」、「AlterG(反重力訓練)」等項目。

經紀人說ELVA已恢復8成，「ELVA很想趕快跟粉絲們碰面，現在的復健菜單都是比照運動員的復健強度，但也記取過往經驗，不再操之過急，而是依照穩定節奏進行，也在他們允許之下，額外加課訓練」。