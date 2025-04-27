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奪華表獎優秀男女演員…惠英紅喊「會一直演下去」 張譯想暫時息影

娛樂新聞組／即時報導
惠英紅是首位拿下華表獎的香港女星。(取材自微博)
惠英紅是首位拿下華表獎的香港女星。(取材自微博)

中國電影三大獎之一華表獎，27日頒獎，優秀男女演員分別由張譯、惠英紅拿下，執導「流浪地球2」的郭帆獲得優秀導演，特別貢獻獎則頒給「哪吒之魔童鬧海」。在華表獎二度稱帝的張譯，在後台受訪時驚吐「需要停下來沉澱一下」，視同暫時息影的決定登上熱搜，引起熱議。

堪稱警察專業戶的張譯，這次以「三大隊」獲得優秀男演員，這也是張譯在2023年憑藉「我和我的祖國」獲獎後，第二次獲得相同獎項，這在華表獎史上，實屬罕見。

張譯在發表獲獎感言時一度哽咽，他說，「演員得益於電影，電影受益於觀眾，觀眾得益於生活，生活得益於新時代，我愛電影，我愛中國電影」，他並感謝華表獎所有的評委。而在後台時，他表示自己將休息一段時間。

張譯說，「前幾年集中上映了一批作品，我覺得有點太密了，所以就故意讓自己停下來」，還說，獎杯是「觀眾與演員之間的契約」，「拿了這個獎，不好好去生活，不好好演戲，會對不起觀眾，對不起自己，生活也會拋棄我，所以我希望自己多沉澱一下」。

張譯尊重演員工作的態度獲得網友大讚，「這才是把演員當熱愛的人吧」、「這才是真正的好演員」，還有人說，「休息好了就快快出來，等著看劇」。

另外，新科影后惠英紅是首位拿下此獎的香港女星，她在發表獲獎感言時表示，「我今年65歲，我不會退縮，因為電影是我的生命。如果我不能參與電影，我不知道做什麼，我非常榮幸是中國電影的一份子，我會一直演下去」。

據悉，此次得獎也讓惠英紅完成金雞獎、百花獎、華表獎的「三大獎提名全滿貫」。

張譯二度在華表獎稱帝。(取材自微博)
張譯二度在華表獎稱帝。(取材自微博)

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