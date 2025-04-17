霍建華被她的笑話療癒 酒吧主動搭訕結果曝光

謝盈萱（右）化身脫口秀演員，霍建華成粉絲主動搭話譜戀曲。圖／Netflix提供

同為45歲的謝盈萱和霍建華難得合作，在Netflix 影集「忘了我記得」有「偶像劇般的邂逅」，卻沒有通往幸福的結局。在她人生最低潮時，意外上台一段脫口秀打動律師霍建華，產生微妙的化學反應。最新出爐的劇照超吸睛。

劇中謝盈萱原本擔任旅行團的領隊，總是盡心盡力地照顧每位客人，然而謝盈萱卻在某次出團時，因為碰上奧客產生誤會而丟了工作，被迫離職陷入人生低谷的她，當晚隨意走入了一間脫口秀酒吧，本只想聽笑話放縱自己，卻意外被拱上台即興表演。

半推半就之下謝盈萱開始說起自己丟了工作的慘況與怒氣，竟意外引發觀眾熱烈共鳴，沒想到將自己悲慘的經歷，化作幽默的段子表演出來，竟會收穫如此的反饋，也藉此療癒到自己，因此展開脫口秀演員的新人生。

就在這晚，同樣因工作低潮來到同一間酒吧的霍建華，看了謝盈萱的演出後被她的坦率與幽默深深療癒，更在演出結束後主動上前搭話，兩人之間悄悄萌生了微妙的化學反應，也促成一段令人稱羨的戀情。

然而劇中霍建華是一位家境優渥、事業有成，謝盈萱則是努力生存的脫口秀演員，兼職在便利商店打工，同時還需要忙於處理爸爸秦漢大大小小的「突發狀況」，隨著劇情發展，霍建華的工作狀況逐漸好轉脫離低潮，對未來規劃越來越不同的兩人，關係也在一次的飯局中產生裂痕，最終走向結束。