媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

林青霞 1973年以電影「窗外」出道，脫俗氣質立刻讓她成了台灣當紅的文藝片女神，當時和她一樣紅透半片天的還有15歲混血女星周天娜（Tina Chow）。她以「Bettina Louise Lutz」本名在日本模特界爆紅，立體輪廓糅合東方溫婉，讓她迅速躋身國際超模之列，1970年代巴黎秀場攝影師瘋搶她的側臉剪影，老佛爺曾盛讚：「她走台步時，空氣都會凝結」。

周天娜1972年閃嫁「華人 食神」周英華，冠夫姓開啟傳奇婚姻。這段被譽為「東西文化聯姻」的結合暗藏危機，周英華沉迷重塑華裔貴族形象，周天娜卻在紐約藝術圈尋找靈魂自由。1987年某夜，周英華因妻子缺席華人精英宴會暴怒摔碎古董花瓶，17年婚姻正式破裂。

周天娜離婚後與李察基爾短暫交往後分手，她隻身前往巴黎療情傷，在聖特羅佩海灘邂逅法國貴公子Kim d'Estainville。這位雙性戀社交名流隱瞞複雜情史，熱戀期間更被爆出多段同性關係。1989年周天娜竟確診愛滋病，成為全球首位公開病情的異性戀女星。

周天娜從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。她在過世那年於1992年登上「紐約時報 」頭版：「我從未濫交，為何如此？」當年她坦然公開治療，選擇公開推動防愛滋病，逝世同年促成魔術強森公開HIV帶原者身份。