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黃曉明曬「8塊腹肌」…紅內褲太搶鏡 被網友吐嘲「人間油物」

娛樂新聞組／即時報導
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黃曉明曬出8塊腹肌照，「紅內褲」意外搶鏡。(取材自微博)
黃曉明曬出8塊腹肌照，「紅內褲」意外搶鏡。(取材自微博)

大陸男星黃曉明2022年與Angelababy離婚後，去年9月認愛小14歲網紅葉珂，但戀情公開後葉珂卻不斷出現爭議，讓兩人分手、復合消息傳不停，一度鬧得沸沸揚揚。近日，黃曉明似乎恢復了好心情，特地在朋友圈曬出8塊腹肌照，對比先前為戲增重的凸肚照和刻意減重照，差異之大讓不少網友驚呼，但也有人吐嘈他「人間油物」。

黃曉明去年在電影「陽光俱樂部」中突破形象，飾演一名患有智力障礙的中年男子，為了讓角色看起來更真實，他刻意增胖將近20公斤，把自己變成一個大肚禿頭男。等到電影殺青後，他火速減重，靠著飲食和鍛鍊，一天幾乎瘦一公斤，迅速恢復原本身材。

近日，他在朋友圈曬出4張照片，並透露，「前兩張為了戲增肥、減肥，前後相差大概30公斤！後兩張日常健身圖，給自己留個紀念」。照片中可見，他圓肩、凸肚形象的自拍照，也有他健身有成的8塊腹肌照。

不少網友看了大讚，「演員的自制力」、「有種東西是由內而外散發出來的」、「明星真的太自律了」，但也有人揶揄「又開始自信了，離油膩又不遠了」、「果然是人間油物」、「一個50歲的老頭還喜歡展現身材跟他的葉珂真是絕配」，還有人不解地問，「為什麼要露出紅內褲？」

眾所皆知，黃曉明曾被網友貼上「油膩霸總」標籤，尤其是在綜藝「中餐廳3」中的經典名句，「我不要你覺得，我要我覺得」，更遭網友百般嘲諷，讓「油膩」很長一段時間幾乎成為了黃曉明的代名詞。

黃曉明曬出為戲增肥和刻意減重的照片。(取材自微博)
黃曉明曬出為戲增肥和刻意減重的照片。(取材自微博)

黃曉明 減重 Angelababy

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