章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

演藝圈中不乏帥哥美女，不常有交集的人一但同框，往往會有驚豔效果。近日，國際影后章子怡 和人氣小生張凌赫在品牌活動中相遇，兩人同框畫面更是直接衝上了熱搜，有網友說，兩人有著「豪門姐弟」即視感。

從網上曝光的畫面可見，章子怡和張凌赫都穿了黑色西裝，氣場十足的章子怡戴著金項鍊、挽起頭髮；張凌赫則微微敞開衣領，貴公子模樣盡顯。兩人排排坐，不知道在討論什麼，張凌赫態度謙遜，認真傾聽，章子怡則時而侃侃而談，時而開心大笑，兩人十分有默契。

不少網友看了兩人同框畫面，紛紛大讚，「一個好美，一個好帥」、「賞心悅目」、「都是骨相絕佳大美人」、「太養眼了」，還有人說，「像極一對豪門姐弟」，並建議兩人可以去演韓劇 「繼承者們」或是「黑暗榮耀」，一定非常適合。

據悉，這次交流是前輩章子怡主動發起的，活動結束後，張凌赫在受訪時表示，章子怡特別親切，給了他很多表演上的建議，還很看好他在影視作品裡的表現，讓他受寵若驚。

對此，有網友直接喊話章子怡，「求影后帶弟弟演個電影吧」、「不如合作一下吧」。