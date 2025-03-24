真人版「白雪公主」狂改經典 白馬王子驚變「強盜」

真人版「白雪公主」電影裡的白雪公主與俠盜。(美聯社)

真人版「白雪公主」由女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）飾演白雪公主，和蓋兒加朵（Gal Gadot）飾演壞皇后，還沒上映就因顏值引起爭議。該片上映後，更被發現經典橋段幾乎全部被大改，連白馬王子都被「拋棄」，讓不少人大喊：「還我童年！」

真人版「白雪公主」製作成品高達2.7億美元改編自1973年迪士尼 的經典動畫，真人版還沒開拍就因為瑞秋的小麥膚色引爆話題。對此女主角透露，在真人版本中，白雪公主的名字由來有另外的故事，「她在嬰兒時期經歷了一場暴風雪並倖存了下來，因此國王和皇后為她取名白雪公主，以提醒她有堅強的性格。」因此真人版的白雪並不是指她的膚色。

真人電影仍然以善良的公主的故事開始，但很快就會發現她並不是在尋找真愛和王子，而是一個想要成為人民的領導者，浪漫指數瞬間降低。在動畫中白雪公主懷著希望演唱經典歌曲「總有一天我的王子會來」(Someday My Prince Will Come)，則根本沒有出現在電影中，因為電影中的王子變成俠盜。動畫中白雪公主和動物們一起打掃小矮人家的片段，則全部重新編改，卻被不少人大讚為最精彩的片段之一，可見經典改變也不是死路。

動畫中可愛的七矮人，在電影中卻不是找真人演出而是採用CG動畫，不僅讓很多侏儒症演員氣憤又抗議，也讓畫面看起來很微妙。而七矮人最經典的「洗衣歌」，在真人版也被刪除，這也讓不少七矮人粉絲表示失望。