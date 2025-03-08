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「最美觀音」現在長這樣 轉型當AI影片製作人

記者趙大智／即時報導
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陳若萍轉型當AI傳記製作人。圖／陳若萍提供
陳若萍轉型當AI傳記製作人。圖／陳若萍提供

台灣女藝人55歲陳若萍曾在「觀世音傳奇」扮妙音公主，有「最美觀音」稱號，她淡出幕前10年相夫教女，去年復出拍台視8點檔「追分成功」，昨晚在年度春酒上開心宣布成為AI傳記製作人。雖然年過半百，但陳若萍保養得宜，招牌長髮依舊黑亮，笑說秘訣就是天天泡澡。

陳若萍和圈外老公Roy結婚邁入第18年，女兒目前就讀華岡藝校，經常有星探想挖掘出道，但暫時沒興趣入行。陳若萍跟好友方岑投資水療SPA事業多年，在扶輪社也經營多年人脈，今年她開始跨界改當製作人，因為是演員出身，又演過神佛角色，懂得「傳奇」和「戲劇性」包裝的重要。

陳若萍不諱言，很多人一聽要拍傳記，第一反應都是：「啊，又不是辦告別式，為什麼要拍？」她解釋每個人身上都有好聽的故事，但像是一位成功的企業家，如果想讓後代子孫知道他發跡過程，誰會想看枯躁的PPT，但用AI技術拍成影片，就跟看戲一樣更有吸引力。

而陳若萍自己也先為慧吉祥仁波切的傳記影片擔任引言人，她說：「冥冥之中自有安排，有種水到渠成的感覺。」也透露3月11日就要進行拍攝。而她的手機裡也有多支AI換臉影片，是她20歲的臉蛋配上韓國女團火辣勁舞身材，昨晚春酒不停秀出來分享。

陳若萍有「最美觀音」之稱。圖／陳若萍提供
陳若萍有「最美觀音」之稱。圖／陳若萍提供
陳若萍轉型當AI傳記製作人。圖／陳若萍提供
陳若萍轉型當AI傳記製作人。圖／陳若萍提供
陳若萍保養得宜。圖／陳若萍提供
陳若萍保養得宜。圖／陳若萍提供

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