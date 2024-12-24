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「Last Christmas」連續兩年霸榜聖誕歌曲 寫歷史

世界新聞網╱即時報導
英國經典樂隊「Wham!」的名作「Last Christmas」連續第二年榮登聖誕歌曲榜首。（取自IMDb）
英國經典樂隊「Wham!」的名作「Last Christmas」連續第二年榮登聖誕歌曲榜首。（取自IMDb）

英國官方排行榜的2024年聖誕單曲排名已出爐，並由英國經典樂隊「Wham!」的名作「Last Christmas」連續第二年榮登榜首；這首於1984年推出的懷舊金曲現在距離首次發行已有40年，仍傳唱不已，包括泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）等小天后都曾翻唱。

BBC報導，喬治麥可（George Michael）和安德魯瑞奇利（Andrew Ridgeley）的這首經典節日歌曲擊敗了瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、格蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams）、湯姆格倫南（Tom Grennan）和亞莉安娜的歌曲，再次登上排行榜首位。

據報導，二人樂隊「Wham!」中的唱作歌手喬治麥可在21歲時幾乎憑一己之力創作了「Last Christmas」，他在2016年聖誕節去世，享年 53 歲；另一名樂隊成員安德魯瑞奇利見證這歷史性的一刻並接受訪問表示：「他（Michael）會非常高興他那首美妙的聖誕作品成為經典，幾乎和百果餡餅、火雞和煙肉腸仔卷一樣成為聖誕節的一部分。」安德魯瑞奇利表示，喬治麥可一直希望這首歌能夠登上冠軍寶座。

根據英國官方榜單公司（The Official Charts Company）的數據，在聖誕節前的一周，這首歌的串流播放次數達到1260萬次，「Last Christmas」也是第一首連續兩年在聖誕排行榜奪冠的歌曲。

2024年官方聖誕歌曲排行榜前十名：

1. Wham! - Last Christmas

2. Gracie Abrams - That’s So True

3. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

4. Tom Grennan - It Can’t Be Christmas

5. Rosé & Bruno Mars - APT.

6. Brenda Lee - Rockin’ Around The Christmas Tree

7. Lola Young - Messy

8. Bobby Helms - Jingle Bell Rock

9. Ariana Grande - Santa Tell Me

10. The Pogues ft Kirsty Maccoll - Fairytale of New York

聖誕節 泰勒絲

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