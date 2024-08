「艾蜜莉在巴黎4」首部曲 追夢也追求理想男人

Netflix串流平台。路透

本周串流新片上檔,串流平台有「艾蜜莉在巴黎」第4季上檔,艾蜜莉的巴黎生活甩不開麻煩,在這座大城市完成夢想,也不忘追求理想中的男人;電影有「大法師:信徒」恐怖上映。

本周串流新片上檔,Netflix 串流平台有影集「艾蜜莉在巴黎」第4季第1部(Emily in Paris Season 4: Part 1)上檔,艾蜜莉在巴黎生活持續精彩,同時對2個男人動心,現任男友艾菲一直懷疑艾蜜莉對加百列有愛,如今也獲得證實;另外影集上檔的還有「浪漫這一家」(Romance in the House)。

Netflix電影部分有「Cross:跨界任務」(Mission: Cross)上映,描述曾是秘密特務的資深家庭主夫再被捲入危險謀劃中,綽號「鱷魚」的王牌刑警妻子卻渾然不知丈夫過去。

Disney +串流平台新上映影集「暴君」(The Tyrant),講述美國政府特工試圖找回被韓國政府竊取的致命病毒,劇中每一幕都令人驚心膽顫,為防止病毒蔓延到世界各地,全球情報機構與邪惡勢力間搏鬥就此展開。

院線部分本周上映則有「邊緣禁地」(Borderlands)、「慾出走的女人」(Let Me Go)等片。