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「艾蜜莉在巴黎4」首部曲 追夢也追求理想男人

中央社台北9日電
Netflix串流平台。路透
Netflix串流平台。路透

本周串流新片上檔，串流平台有「艾蜜莉在巴黎」第4季上檔，艾蜜莉的巴黎生活甩不開麻煩，在這座大城市完成夢想，也不忘追求理想中的男人；電影有「大法師：信徒」恐怖上映。

本周串流新片上檔，Netflix串流平台有影集「艾蜜莉在巴黎」第4季第1部（Emily in Paris Season 4: Part 1）上檔，艾蜜莉在巴黎生活持續精彩，同時對2個男人動心，現任男友艾菲一直懷疑艾蜜莉對加百列有愛，如今也獲得證實；另外影集上檔的還有「浪漫這一家」（Romance in the House）。

Netflix電影部分有「Cross：跨界任務」（Mission: Cross）上映，描述曾是秘密特務的資深家庭主夫再被捲入危險謀劃中，綽號「鱷魚」的王牌刑警妻子卻渾然不知丈夫過去。

Disney+串流平台新上映影集「暴君」（The Tyrant），講述美國政府特工試圖找回被韓國政府竊取的致命病毒，劇中每一幕都令人驚心膽顫，為防止病毒蔓延到世界各地，全球情報機構與邪惡勢力間搏鬥就此展開。

院線部分本周上映則有「邊緣禁地」（Borderlands）、「慾出走的女人」（Let Me Go）等片。

Netflix Disney

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