韓男團偶像與台灣粉絲「辦婚禮」 挑戰16蹲當場失敗

KEN一身西裝造型出場。圖／ON INN ASIA提供

今年第三度訪台的韓國男團VIXX成員KEN於7日一連舉辦兩場「2024 KEN FAN CONCERT [第749次告白 - My love, My destiny] IN TAIPEI」，由於這次活動以共譜浪漫婚禮為主題，現場不少「準新娘」身穿白色洋裝、頭戴婚紗、自備捧花入座，後援會還在現場發給每位入場的女粉絲新娘胸花，主辦單位也貼心地以婚禮為主題設計了相關告示和婚禮小物，讓現場充滿喜氣洋洋的結婚氣氛。

活動一開始KEN就誠意滿滿地用一大段親自預錄的中文旁白「歡迎新郎入場」，並以一身帥氣新郎西裝唱著歌曲「You're My Love Girl」登場。在進行婚姻宣示時，KEN雖然緊張地先深呼吸，但也不忘用中文「可愛」、「好」、「我們一起」回應觀眾，並和全場一起甜蜜地說：「我們宣誓成為一輩子照亮彼此的溫暖光芒」。更以中文：「大家好，我是新郎KEN，今天是什麼日子？(我們的)結婚典禮，謝謝你們跟我結婚。」

KEN接著解釋由於在2022年的白色情人節就跟台灣的星光們告白了，中間歷經「多次分手」，不想再告白的他決定直接與台灣的星光們結婚成為夫妻，所以將本次活動的標題定為「第749次告白」，還用中文對台下說：「我超愛死你們了！」晉升「新手人夫」的KEN向台下老婆們學習中、韓文「愛的語言」，不僅學了「寶貝」、「親愛的」、「老婆」，還學會如何哄老婆開心的句子「我愛你」、「我的寶貝，心情還好嗎？」、「饒我一次吧」、「相信我就好」、「一起走一輩子吧」，讓現場充滿粉紅泡泡。

為了測驗KEN是否有資格成為台灣星光的新郎，還進行新郎大測驗單元，以早上、下午、傍晚和晚上的情境，用各種舞蹈挑戰來取悅新娘們，在挑戰Energy「星期五晚上」經典16蹲挑戰時，KEN雖先充滿自信地説「我可以的」，但實際挑戰到第8蹲就忍不住哀嚎，大喊穿著皮鞋很困難，最後只挑戰到11蹲就放棄，讓主持人打趣緩頰「台灣媳婦不好娶」；挑戰aespa「Supernova」以及網路人氣歌曲「麻辣糖葫蘆」時，KEN則展現了性感又帥氣的一面。