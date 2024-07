韓男團偶像與台灣粉絲「辦婚禮」 挑戰16蹲當場失敗

KEN一身西裝造型出場。圖/ON INN ASIA提供

今年第三度訪台的韓國男團VIXX成員KEN於7日一連舉辦兩場「2024 KEN FAN CONCERT [第749次告白 - My love, My destiny] IN TAIPEI」,由於這次活動以共譜浪漫婚禮為主題,現場不少「準新娘」身穿白色洋裝、頭戴婚紗、自備捧花入座,後援會還在現場發給每位入場的女粉絲新娘胸花,主辦單位也貼心地以婚禮為主題設計了相關告示和婚禮小物,讓現場充滿喜氣洋洋的結婚氣氛。

活動一開始KEN就誠意滿滿地用一大段親自預錄的中文旁白「歡迎新郎入場」,並以一身帥氣新郎西裝唱著歌曲「You're My Love Girl」登場。在進行婚姻宣示時,KEN雖然緊張地先深呼吸,但也不忘用中文「可愛」、「好」、「我們一起」回應觀眾,並和全場一起甜蜜地說:「我們宣誓成為一輩子照亮彼此的溫暖光芒」。更以中文:「大家好,我是新郎KEN,今天是什麼日子?(我們的)結婚典禮,謝謝你們跟我結婚。」

KEN接著解釋由於在2022年的白色情人節就跟台灣的星光們告白了,中間歷經「多次分手」,不想再告白的他決定直接與台灣的星光們結婚成為夫妻,所以將本次活動的標題定為「第749次告白」,還用中文對台下說:「我超愛死你們了!」晉升「新手人夫」的KEN向台下老婆們學習中、韓文「愛的語言」,不僅學了「寶貝」、「親愛的」、「老婆」,還學會如何哄老婆開心的句子「我愛你」、「我的寶貝,心情還好嗎?」、「饒我一次吧」、「相信我就好」、「一起走一輩子吧」,讓現場充滿粉紅泡泡。

為了測驗KEN是否有資格成為台灣星光的新郎,還進行新郎大測驗單元,以早上、下午、傍晚和晚上的情境,用各種舞蹈挑戰來取悅新娘們,在挑戰Energy「星期五晚上」經典16蹲挑戰時,KEN雖先充滿自信地説「我可以的」,但實際挑戰到第8蹲就忍不住哀嚎,大喊穿著皮鞋很困難,最後只挑戰到11蹲就放棄,讓主持人打趣緩頰「台灣媳婦不好娶」;挑戰aespa「Supernova」以及網路人氣歌曲「麻辣糖葫蘆」時,KEN則展現了性感又帥氣的一面。