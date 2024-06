NewJeans、怪奇比莉日本重逢 破次元壁開心自拍

圖/摘自X(前推特)

南韓 人氣女團NewJeans 日前帶著首張日語單曲專輯《Supernatural》在日本 出道,登上多個音樂節目表演新歌,不過成員Hyein因腳背骨折而缺席。昨(21)Newjeans到知名直播音樂節目《Music Station》宣傳,與去年一起在音樂節表演的怪奇比莉(Billie Eilish)重逢,雙方看見對方都十分激動,電視機前的粉絲也直呼:「不知道該羨慕誰!」

怪奇比莉日前分別前往南韓、日本宣傳第三張錄音室專輯《溫柔重擊》(Hit Me Hard and Soft),除了作客劉在錫與曹世鎬談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》外,也邀來好友BLACKPINK Jennie主持她的新專輯發布會,她也承諾若是Jennie日後在美國舉辦音樂發布會時她也會當主持人,在網上引起不小的話題。

怪奇比莉昨日現身直播音樂節目《Music Station》,看見去年一起在Lollapalooza音樂節表演的NewJeans便開心上前打招呼,雙方都很開心。之後她也拿起手機跟成員Hanni自拍,驚喜同框畫面讓網友直呼神奇,笑稱怪奇比莉到訪日韓不斷突破次元壁留下許多珍貴畫面。