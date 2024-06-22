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NewJeans、怪奇比莉日本重逢 破次元壁開心自拍

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／摘自X（前推特）
圖／摘自X（前推特）

南韓人氣女團NewJeans日前帶著首張日語單曲專輯《Supernatural》在日本出道，登上多個音樂節目表演新歌，不過成員Hyein因腳背骨折而缺席。昨（21）Newjeans到知名直播音樂節目《Music Station》宣傳，與去年一起在音樂節表演的怪奇比莉（Billie Eilish）重逢，雙方看見對方都十分激動，電視機前的粉絲也直呼：「不知道該羨慕誰！」

怪奇比莉日前分別前往南韓、日本宣傳第三張錄音室專輯《溫柔重擊》（Hit Me Hard and Soft），除了作客劉在錫與曹世鎬談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》外，也邀來好友BLACKPINK Jennie主持她的新專輯發布會，她也承諾若是Jennie日後在美國舉辦音樂發布會時她也會當主持人，在網上引起不小的話題。

怪奇比莉昨日現身直播音樂節目《Music Station》，看見去年一起在Lollapalooza音樂節表演的NewJeans便開心上前打招呼，雙方都很開心。之後她也拿起手機跟成員Hanni自拍，驚喜同框畫面讓網友直呼神奇，笑稱怪奇比莉到訪日韓不斷突破次元壁留下許多珍貴畫面。

南韓 日本 NewJeans

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