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Jennie驚喜公開36秒新歌Rap 歌詞暗諷YG粉絲嗨翻

編輯蔡欣妤／即時報導
Jennie也開通TikTok帳號，並驚喜分享了與Beats合作的廣告。(圖擷自Jennie Instagram、TikTok)
Jennie也開通TikTok帳號，並驚喜分享了與Beats合作的廣告。(圖擷自Jennie Instagram、TikTok)

南韓人氣女團BLACKPINK去年年底宣布僅續團體約，成員Jisoo、Jennie及Lisa先後成立個人廠牌，Rosé也在近日宣布加入YG娛樂製作人Teddy成立的THEBLACKLABEL，繼續當太陽的師妹。繼Lisa驚喜開通TikTok帳號以及公開新歌消息後，Jennie也隨後開通TikTok帳號，並驚喜分享了與Beats合作的廣告，其中30秒背景音樂由他親自演唱，歌詞也被粉絲扒出似乎暗諷前東家YG，嗆辣風格迅速在網上引起熱議。

Jennie成立個人廠牌ODD ATELIER後曝光率大增，除了出演《李孝利的紅地毯》外，在綜藝節目《公寓404》也表現活躍。另外也先後與美國饒舌歌手Matt Champion合作新歌〈Slow Motion〉、好友ZICO合作〈SPOT!〉並出演MV，當然時尚活動方面依舊表現出色。許多粉絲及網友都認為他出走後更能掌握更多資源以及嘗試新鮮事物。

@jennierubyjane

Future was written @Beats by Dre

♬ JENNIE untitled - JENNIE

在Jennie公開的Beats廣告中，背景音樂由他親自演唱，展現他招牌的強烈的Rap風格，而其中歌詞「Taken for granted, taken as hostage. Carried the baggage, carried the past us. As luck would have it, future was written. They didn't plan for women to woman up. They didn't plan it but we came out of history like fuck it. They didn't want it but we came out of history like justice.」（被當作理所當然、被當作人質。肩負著行囊，肩負著我們的過去。幸運的是，未來已被書寫。他們沒料到女人會這麼紅吧？他們沒料到但我們創造了歷史、他們不想要但我們宛如正義的化身從歷史中走出）

整段歌詞雖沒指名道姓，但不少網友都認為歌詞情境正好呼應了BLACKPINK與前公司的處境，也同時公開嗆聲那些認為女性不會成功的酸民，Jennie唱出了他作為女性藝人的自豪。對此留言大讚Jennie的才華，「Jennie真的太酷了」、「YG別再扯後腿了」、「哪個韓國女偶像敢這樣大聲唱出女性主義的歌詞」、「當一位成功的女性唱出這樣的歌詞更酷了」、「Jennie嗆爆所有不想要女性成功的人」。

BLACKPINK TikTok 南韓

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