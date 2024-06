又一歐美巨星打破次元壁 怪奇比莉將登劉在錫節目

世界各地颳起韓流風後不少歐美明星爭相前往韓國宣傳作品,同時也受KPOP文化影響,陸續在社群媒體 上出現不少跨領域名人「夢幻同框」的場合。繼今年二月底《沙丘》系列男女主角提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)與千黛亞(Zendaya)做客劉在錫與曹世鎬主持節目後,據傳人氣歌手怪奇比莉(Billie Eilish)也將登上節目宣傳新專輯,錄製時間也驚喜曝光。

劉在錫與曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》以探訪不同職業、領域的人們私下日常,進行一系列訪談的問題。二月底時《沙丘》系列男女主角提摩西夏勒梅與千黛亞便驚喜現身節目,並突破語言隔閡,與主持人們進行愉快的訪談。

據韓媒報導,2020年橫掃葛萊美 四項大獎的人氣歌手怪奇比莉將在6月18日錄製《劉QUIZ ON THE BLOCK》,宣傳他的第三張錄音室專輯《Hit Me Hard and Soft》。怪奇比莉是史上最年輕的葛萊美獎得主,2020年她抱走最佳新人、年度製作、年度歌曲和年度專輯等多項大獎,空靈嗓音更是被譽為「被天使吻過的聲音」。消息曝光後,不少粉絲期待她與劉在錫、曹世鎬間的化學反應,而這也是她在2018年、2022年後第三度訪韓。