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又一歐美巨星打破次元壁 怪奇比莉將登劉在錫節目

編輯蔡欣妤／即時報導
怪奇比莉(左)將登劉在錫節目。(圖／擷自<a href='https://www.instagram.com/billieeilish/' target=_blank>instagram</a>、<a href='https://www.instagram.com/youquizontheblock/' target=_blank>instagram</a>)
怪奇比莉(左)將登劉在錫節目。(圖／擷自instagraminstagram)

世界各地颳起韓流風後不少歐美明星爭相前往韓國宣傳作品，同時也受KPOP文化影響，陸續在社群媒體上出現不少跨領域名人「夢幻同框」的場合。繼今年二月底《沙丘》系列男女主角提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與千黛亞（Zendaya）做客劉在錫與曹世鎬主持節目後，據傳人氣歌手怪奇比莉（Billie Eilish）也將登上節目宣傳新專輯，錄製時間也驚喜曝光。

劉在錫與曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》以探訪不同職業、領域的人們私下日常，進行一系列訪談的問題。二月底時《沙丘》系列男女主角提摩西夏勒梅與千黛亞便驚喜現身節目，並突破語言隔閡，與主持人們進行愉快的訪談。

據韓媒報導，2020年橫掃葛萊美四項大獎的人氣歌手怪奇比莉將在6月18日錄製《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳他的第三張錄音室專輯《Hit Me Hard and Soft》。怪奇比莉是史上最年輕的葛萊美獎得主，2020年她抱走最佳新人、年度製作、年度歌曲和年度專輯等多項大獎，空靈嗓音更是被譽為「被天使吻過的聲音」。消息曝光後，不少粉絲期待她與劉在錫、曹世鎬間的化學反應，而這也是她在2018年、2022年後第三度訪韓。

葛萊美 社群媒體

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