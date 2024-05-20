林志穎同框周慧敏 對比30年前真面貌網驚：不可能

林志穎(右)、周慧敏不老男神女神同框，勾起粉絲滿滿回憶殺。圖／摘自臉書

「不老男神」林志穎 日前受邀到中國西安出席商演，現場巧遇有「玉女 掌門人」封號的女神周慧敏，2人同框合影留紀念，20日林志穎在社群驚喜秀出合照，勾起粉絲滿滿回憶殺，他還曬出2人過去的宣傳品對照，更令不少粉絲驚呼：「不可能二位都這麼年輕吧」、「兩人真的是超級無敵凍齡」。

合照中，49歲的林志穎與大7歲的周慧敏彷彿「吃了防腐劑」，歲月未曾在2人臉上留下痕跡，凍齡到令人不可思議，林志穎發文透露：「30年不見，周慧敏依然是我們心目中的女神，玉女掌門人非你莫屬」，他還提到一見到女神，就想起對方當年成名曲「流言」，也勾起當年一起跑通告宣傳的回憶，當時2人總會相互加油打氣，他也曬出當年宣傳品電話卡、雜誌封面，都記錄著共同經歷過的美好時光，他也給予祝福：「希望未來的日子你能夠開開心心，身體健康」。