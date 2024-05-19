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又來毀經典… 「肉蒲團」女星演「新龍門客棧」 網酸：變風塵老鴇

娛樂新聞組／即時報導
「新龍門客棧之英雄覺醒」由藍心妍飾演客棧老闆娘「金鑲玉」。(取材自微博)
「新龍門客棧之英雄覺醒」由藍心妍飾演客棧老闆娘「金鑲玉」。(取材自微博)

由徐克監製，張曼玉、林青霞、梁家輝等人主演的電影「新龍門客棧」，1992年上映後，創下高票房、高口碑，堪稱香港新武俠電影的翹楚。近日，「新龍門客棧」先起翻拍潮，繼婁藝瀟版「新龍門客棧」被嘲「把客棧拍成怡紅院」，又出現三級片女主角也來湊熱鬧。

近日上映的「新龍門客棧之英雄覺醒」，找來曾主演三級片「3D肉蒲團之極樂寶鑑」的藍燕（改名藍心妍）擔任客棧老闆娘「金鑲玉」，也就是92年版張曼玉飾演的角色。但有網友發現，藍心妍的五官「再進化」，幾乎讓人認不出。

藍心妍飾演的金鑲玉在劇中不斷露出大白腿，還頻頻誘惑李子峰飾演的周淮安，引得不少網友吐槽，「張曼玉演的是風韻猶存老闆娘，藍心妍則演成了風塵老鴇」。

當年，藍心妍主演的「3D肉蒲團之極樂寶鑑」上映後掀起暴動，讓她一舉登上性感女神寶座，但她也因此戲路大受限制，甚至為了撕掉三級片女星標籤，改名又整形，變成如今的樣子。

「新龍門客棧之英雄覺醒」講述明朝東海將領周淮安，因一份神秘聖旨，護孤女曲靈來到龍門島上的龍門客棧，等待中元節奉旨交人。 龍門客棧中，東西兩廠輪番上陣，掌櫃金鑲玉百般試探，刺客邱莫言從中攪局，周淮安深感此行目的愈發撲朔迷離。 

該片上線後負評一片，甚至不少觀眾在彈幕上刷退錢。據統計，電影上線首日分帳票房僅4.1萬，創下了今年網大的票房新低，預測最終分帳票房不會超過百萬，簡直比婁藝瀟版「新龍門客棧」還要慘。

張曼玉 香港

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