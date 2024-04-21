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「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

記者蘇詠智／即時報導
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

好萊塢當紅年輕小生「甜茶」提摩西夏勒梅與金卡戴珊的同母異父小妹凱莉詹納，自從在碧昂絲演唱會於大眾眼前卿卿我我後，就等於公開戀情，提摩西據傳對凱莉專一，而凱莉則是把他看得很緊，連以前合作拍片的席琳娜想在金球獎典禮空檔跟他合照都不准。

八卦刊物稱凱莉覺得提摩西是影壇的「潛力股」，未來發展還會一路走高，跟他在一起對自己絕對是大加分，因此對他嚴格看管，就怕給旁人可乘之機。不過她那麼在意能不能靠戀情為自己提升行情，恐怕也是逼不得已，專門報導明星與名流八卦的「In Touch」雜誌稱她不僅財產沒有外界以為的高，又因為愛享受、花錢不手軟，恐將陷入「破產」危機。

凱莉詹納過去曾被「富比世」列為百手起家的10億富豪，推估她的身家有12億美元，後來卻又大幅調降，稱她在帳目上做手腳，要讓自己看來更富有，因而該刊物早先對她的財富估計後來被下修到7億多美元，且凱莉的彩妝銷量逐年下滑，造成賺到的利潤一直縮水，「富比世」預言她如果還繼續這樣大手大腳的花錢，有可能到最後會破產。

「In Touch」報導凱莉彩妝的網購銷售業績相較於7年前已砍了一半，她在4年前以6億美元的價碼將此品牌售出，卻不喜歡現在團隊的經營方式，有意再把它買回來，如此她就必須有好幾億美元的大錢，需要趕快想別的辦法賺，她還另外進軍飲料、服飾產業，也賣香水，可是這些新的事業能不能跟過去彩妝一樣大賺就沒人敢打包票，且它們若也賠錢，會讓凱莉掉進更深的錢坑之中。

以上這些是凱莉本身要面對的挑戰，提摩西最多只能幫她加油、打氣。以提摩西的行情之高，還能跟凱莉在一起多久？這是外界都很好奇的問題。

提摩西夏勒梅當紅，身旁親友也受到連帶受到矚目。（路透資料照片）
提摩西夏勒梅當紅，身旁親友也受到連帶受到矚目。（路透資料照片）
凱莉詹納被傳再不改變愛花錢享受的作風，就有可能破產。（路透資料照片）
凱莉詹納被傳再不改變愛花錢享受的作風，就有可能破產。（路透資料照片）

富比世 破產 碧昂絲

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