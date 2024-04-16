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女神光擋不住 孫藝真現身台灣「燦笑聊玄彬」

記者李姿瑩／台北即時報導
孫藝真和廠商負責人合照，渾身散發女神風采。記者李姿瑩／攝影
孫藝真和廠商負責人合照，渾身散發女神風采。記者李姿瑩／攝影

韓劇女神孫藝真首度訪台，16日出席保養飲品記者會，她中午抵台不見疲態，一到飯店就在廁所自拍打卡，感謝飯店為她準備迎賓擺飾。因為孫藝真魅力太強，活動現場湧入大批KOL和粉絲，光是進場就分了多批才完成，導致活動延遲20分鐘才開始。

但這並不影響孫藝真的好心情，她穿著一身粉色斜肩洋裝登場，皮膚白皙充滿光澤，招牌笑容全程沒停過。她準備了中文介紹「大家好，我是孫藝真」，優雅分享心情：「第一次來到台灣，心情非常興奮。在來飯店的路上，覺得道路風景感覺非常像韓國，很熟悉的感覺，最期待的是今天晚上要去吃小籠包，這是我最期待的事情。」此外，她對九份的紅燈籠茶樓街道也頗嚮往，如果有機會希望可以一遊。

對於外界總是形容她是女神、孫仙，孫藝真認為美分成內在美和外在美兩種，內外合一才是真正的美。「我現在也是不停在努力中，致力於展現內外合一的美」。

她從20幾歲開始運動不輟，投入高爾夫球從未間斷。因此她也坦言當媽之後幾乎沒有自己的時間，多數時間都和家人一起度過，只能等孩子睡覺，才有短暫的自我時間。因為獨處時間難得，她會好好把握運用，「就是追劇、滑手機，冥想沉澱。」

說到代言產品，孫藝真不諱言身為女明星，自我管理是必須的，她的美並非憑空得來，「我已經盡我所能做了所有努力，包括認真運動和保養」。她也表示全家都在吃保養飲品，笑著點頭老公玄彬也受惠。

韓劇

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