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女俠不好當 趙麗穎「有翡」每天爆汗認：緊張又焦慮

記者杜沛學／台北即時報導
趙麗穎透露拍「有翡」經常都在爆汗揮刀。(圖／八大提供)
趙麗穎透露拍「有翡」經常都在爆汗揮刀。(圖／八大提供)

趙麗穎在古裝武俠劇「有翡」中飾演武功高強的正義俠女「周翡」，她坦言過去比較少接拍武俠風格的作品，「『周翡』這個角色是耍大刀的，拿的武器跟之前區別很大，不一樣」。再加上詮釋的角色性格很瀟灑，是吸引她參與拍攝「有翡」的主因。

趙麗穎表示，拍古裝戲會對自己更苛刻一點，也會更加的緊張和焦慮，「古裝不管是形象或是角色要求的一些外在狀態，都會得到關注；但是現實題材反而會稍微的鬆懈一些，因為我也需要它接近現實」。

回想起拍戲情景，趙麗穎形容是一個訓練，每天都在揮刀、出汗，「因為知道打戲很多，我覺得可以有充足的時間，讓自己強身健體」。同時希望可以盡最大的努力，讓角色詮釋更加到位。

網稱「運動系男友」的王一博除了演戲，還擅長跳舞、喜歡賽車，「有翡」中擁有出神入化的輕功，個性風趣。是否因為熱愛運動，對拍攝打戲會有幫助？王一博直率表示：「當然沒有！肯定是不一樣的！」

王一博透露身體的協調性還不錯，所以武打戲和吊鋼絲對他來說不算太難，「只不過這次體驗了一個360度的威牙（鋼絲），是第一次嘗試」。需要多一點的練習和嘗試，才能做得好，「因為縱向轉的時候，你自己身體也可以自轉」。王一博坦言有時候角度會比較難掌握，但還是挺過癮的。

趙麗穎在「有翡」中飾演正義俠女。(圖／八大提供)
趙麗穎在「有翡」中飾演正義俠女。(圖／八大提供)
王一博在「有翡」中個性風趣。(圖／八大提供)
王一博在「有翡」中個性風趣。(圖／八大提供)
王一博(左)在「有翡」劇中，因救過趙麗穎而結緣。(圖／八大提供)
王一博(左)在「有翡」劇中，因救過趙麗穎而結緣。(圖／八大提供)

趙麗穎 賽車

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