女俠不好當 趙麗穎「有翡」每天爆汗認：緊張又焦慮

趙麗穎透露拍「有翡」經常都在爆汗揮刀。(圖／八大提供)

趙麗穎 在古裝武俠劇「有翡」中飾演武功高強的正義俠女「周翡」，她坦言過去比較少接拍武俠風格的作品，「『周翡』這個角色是耍大刀的，拿的武器跟之前區別很大，不一樣」。再加上詮釋的角色性格很瀟灑，是吸引她參與拍攝「有翡」的主因。

趙麗穎表示，拍古裝戲會對自己更苛刻一點，也會更加的緊張和焦慮，「古裝不管是形象或是角色要求的一些外在狀態，都會得到關注；但是現實題材反而會稍微的鬆懈一些，因為我也需要它接近現實」。

回想起拍戲情景，趙麗穎形容是一個訓練，每天都在揮刀、出汗，「因為知道打戲很多，我覺得可以有充足的時間，讓自己強身健體」。同時希望可以盡最大的努力，讓角色詮釋更加到位。

網稱「運動系男友」的王一博除了演戲，還擅長跳舞、喜歡賽車 ，「有翡」中擁有出神入化的輕功，個性風趣。是否因為熱愛運動，對拍攝打戲會有幫助？王一博直率表示：「當然沒有！肯定是不一樣的！」