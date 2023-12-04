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62歲梅格萊恩再登新封面 一雪前恥美回來

記者蘇詠智／即時報導
梅格萊恩一個多月前的雜誌封面照有種詭異的感覺。圖／摘自IG
梅格萊恩一個多月前的雜誌封面照有種詭異的感覺。圖／摘自IG

曾是好萊塢浪漫喜劇女王的梅格萊恩（Meg Ryan），今年再度開始活躍公眾眼前，從過去數年的沈寂中復出，不但推出自導自演的新片，也上了好幾個重量級的訪談節目，甚至還登上不只一本雜誌封面。有別於10月她在「時人」封面上，頭髮遮著一隻眼睛、畫面有詭異感，她在最新「GLAMOUR」封面再度露出招牌甜美笑容，總算還她俏麗丰采。

梅格萊恩以往最受影迷喜愛的就是嬌俏甜美的外表，今年62歲的她，臉上當然不太可能沒有歲月的痕跡「GLAMOUR」封面照片也明顯看得出她的臉經過時光淘洗，可是卻仍保有少女的俏皮感，也喚醒大多數粉絲對她過往的回憶。她坦言年紀大了，感覺並不會不好，主流文化太著迷於青春，然而每個人都會老，所以變老並沒有那麼嚇人。

過去這幾年梅格少有作品跟觀眾見面，她和前夫丹尼斯奎德（Dennis William Quaid）的獨生愛子傑克奎德（Jack Quaid）卻在演藝圈愈來愈走紅，不只在重啟的「驚聲尖叫」（Scream）影片有吃重演出，也是人氣影集「黑袍糾察隊」（The Boys）主角之一。好萊塢星二代今年都陷入「靠爸媽」的質疑，梅格卻大讚兒子：「他的工作態度、他的才華以及他對於特權的敏感程度，使那些說他是『靠爸媽』的批評根本不值得重視，他比我更是天生的藝人。」

梅格萊恩最新雜誌封面再現嬌俏甜美的丰采。圖／摘自IG
梅格萊恩最新雜誌封面再現嬌俏甜美的丰采。圖／摘自IG
傑克奎德近年來頗為走紅，父母都對他表現非常肯定。（路透資料照片）
傑克奎德近年來頗為走紅，父母都對他表現非常肯定。（路透資料照片）

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