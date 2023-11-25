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金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

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金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

記者楊起鳳／即時報導
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

從影超過20年的東方不敗林青霞獲得第60屆金馬獎終身成就獎，導演李安在典禮上頒發給林青霞，給永遠的她，李安並稱自己是林青霞的粉絲，他說：「講到林青霞，怎麼突然害羞了起來變得文青」。典禮上播放林青霞從影影片和訪問，讓所有粉絲看到重生後的東方不敗。

林青霞穿的大紅禮服氣質高雅，依舊美麗如昔，她在台上感謝所有人，她說：「我從千里之外歸來，在生我、養我的地方獲得電影界最高榮譽，對我來說意義非常重大，我把她獻給我的母親、父親，他們為了我拍戲不知操碎多少心，現在在天上應該感到莫大的欣慰，我把她獻給這片土地上所有兄弟姐妹，我是多麼愛你們。」

林青霞說她17歲從西門町走進電影圈，拍了二十多部電影，跟上千名工作人員合作，她感謝所有合作過的人，也點名在演藝圈對她有關鍵性影響的人物，包括成就她第一部電影的瓊瑤、導演宋存壽、朱延平和徐克，把她從文藝愛情片最後轉成東方不敗。也感謝兩位知心好友施南生和張叔平，最後更感謝她的先生和3名女兒的支持，才成全了今天的林青霞。

她說：「如果自己不拍電影可能會是餃子店的老闆娘」，自己60歲之後是一個重新的生命，所以現在才8歲。會帶著無比的鼓勵繼續人生下一個里程碑。

林青霞1973年以瓊瑤電影「窗外」正式出道，年僅17歲，她曾以「滾滾紅塵」女作家沈韶華一角，獲得第27屆金馬獎最佳女主角獎。當時林青霞上台領獎時曾說「從台下到領獎台來拿這個獎，距離這麼短，對很多人來說，可能很近，但對我來說，好像走了幾世紀那麼遠，18年的演藝生涯，我經過了無數的心路歷程，讓我深深體會到，只要你執著理想，不斷努力的去追求，成功終究是屬於你的。」

李安頒終身成就獎給林青霞。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影
李安頒終身成就獎給林青霞。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

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