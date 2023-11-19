唐玲出道23年首獲獎 成抗癌鬥士揭「豆花臉」病況

唐玲日前打完流感疫苗後，竟遇上皮膚過敏症狀，雙腿變紅豆冰。圖／摘自臉書

唐玲2019年罹患胃癌4期，咬牙挺過多次化療後，她19日出席董氏基金會活動，獲頒台灣十大抗癌鬥士。出席頒獎典禮時，她戴上后冠、身穿一襲黑色低胸露香肩禮服，坦言從小到大就「怕輸」，從沒參加過選美、選秀，出道23年也從沒入圍過任何獎項，卻沒想到生平第一次得獎，竟是「抗癌鬥士」，為此她自比選美佳麗，抱著走星光大道的心情領獎。

抗癌4年、經過8次化療和切胃手術，唐玲先前已摘除子宮、卵巢保命，恢復狀況不錯，癌細胞 也未再擴散，但終身要注射B12及抗組織胺，她透露下周將做斷層掃描，目前只能持續追蹤。

她先前曾透露有意採用標靶藥物治療，但治療費高達200萬元，且無健保給付，她和醫生討論很久，決定不啟動治療，「一方面是費用考量，加上打了標靶後會沒體力，副作用也很強，目前就是密切追蹤，保持心情愉快。」