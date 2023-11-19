我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／政治犯父母 教我的4件事

社論／拜習眼中的兩個不同世界

唐玲出道23年首獲獎 成抗癌鬥士揭「豆花臉」病況

記者陳慧貞／即時報導
唐玲日前打完流感疫苗後，竟遇上皮膚過敏症狀，雙腿變紅豆冰。圖／摘自臉書
唐玲日前打完流感疫苗後，竟遇上皮膚過敏症狀，雙腿變紅豆冰。圖／摘自臉書

唐玲2019年罹患胃癌4期，咬牙挺過多次化療後，她19日出席董氏基金會活動，獲頒台灣十大抗癌鬥士。出席頒獎典禮時，她戴上后冠、身穿一襲黑色低胸露香肩禮服，坦言從小到大就「怕輸」，從沒參加過選美、選秀，出道23年也從沒入圍過任何獎項，卻沒想到生平第一次得獎，竟是「抗癌鬥士」，為此她自比選美佳麗，抱著走星光大道的心情領獎。

抗癌4年、經過8次化療和切胃手術，唐玲先前已摘除子宮、卵巢保命，恢復狀況不錯，癌細胞也未再擴散，但終身要注射B12及抗組織胺，她透露下周將做斷層掃描，目前只能持續追蹤。

她先前曾透露有意採用標靶藥物治療，但治療費高達200萬元，且無健保給付，她和醫生討論很久，決定不啟動治療，「一方面是費用考量，加上打了標靶後會沒體力，副作用也很強，目前就是密切追蹤，保持心情愉快。」

唐玲經常在社群分享抗癌心情，日前她因癌症導致免疫力下滑，便前往施打流感疫苗，沒想到竟出現皮膚過敏症狀，滿臉變豆花、雙腿還成了紅豆冰，她無奈道：「每次身體出狀況，都會覺得人生好坎坷。」被問此事，她坦言不知是打流感疫苗的副作用，還是氣候變化所致，「原因太複雜了，現在有吃一些過敏藥、多喝水、多休息，狀況有慢慢變好」。

唐玲因皮膚過敏變豆花臉。圖／摘自臉書
唐玲因皮膚過敏變豆花臉。圖／摘自臉書
唐玲獲選為十大抗癌鬥士，特地以選美佳麗造型現身。記者陳慧貞／攝影
唐玲獲選為十大抗癌鬥士，特地以選美佳麗造型現身。記者陳慧貞／攝影
唐玲獲選為十大抗癌鬥士，特地以選美佳麗造型現身。記者陳慧貞／攝影
唐玲獲選為十大抗癌鬥士，特地以選美佳麗造型現身。記者陳慧貞／攝影

流感疫苗 過敏 癌細胞

上一則

李連杰認是「失職爸爸」 與女兒徹夜深聊驚「5大不知」

延伸閱讀

「台灣四大漫畫才子」漫畫家蕭言中抗癌4年 不敵病魔病逝

「台灣四大漫畫才子」漫畫家蕭言中抗癌4年 不敵病魔病逝
階進慈善基金會 免費施打最新新冠疫苗/流感疫苗/常規疫苗

階進慈善基金會 免費施打最新新冠疫苗/流感疫苗/常規疫苗
先後發現睪丸癌、腹部腫瘤 4歲華童一年兩度抗癌

先後發現睪丸癌、腹部腫瘤 4歲華童一年兩度抗癌
金鐘導演陳慧翎48歲癌逝 「媽！別鬧了」成最後作品

金鐘導演陳慧翎48歲癌逝 「媽！別鬧了」成最後作品

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

2023-11-18 11:03

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果

2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果
中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償

中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償
領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利
Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求

Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求