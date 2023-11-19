唐玲出道23年首獲獎 成抗癌鬥士揭「豆花臉」病況
唐玲2019年罹患胃癌4期，咬牙挺過多次化療後，她19日出席董氏基金會活動，獲頒台灣十大抗癌鬥士。出席頒獎典禮時，她戴上后冠、身穿一襲黑色低胸露香肩禮服，坦言從小到大就「怕輸」，從沒參加過選美、選秀，出道23年也從沒入圍過任何獎項，卻沒想到生平第一次得獎，竟是「抗癌鬥士」，為此她自比選美佳麗，抱著走星光大道的心情領獎。
抗癌4年、經過8次化療和切胃手術，唐玲先前已摘除子宮、卵巢保命，恢復狀況不錯，癌細胞也未再擴散，但終身要注射B12及抗組織胺，她透露下周將做斷層掃描，目前只能持續追蹤。
她先前曾透露有意採用標靶藥物治療，但治療費高達200萬元，且無健保給付，她和醫生討論很久，決定不啟動治療，「一方面是費用考量，加上打了標靶後會沒體力，副作用也很強，目前就是密切追蹤，保持心情愉快。」
唐玲經常在社群分享抗癌心情，日前她因癌症導致免疫力下滑，便前往施打流感疫苗，沒想到竟出現皮膚過敏症狀，滿臉變豆花、雙腿還成了紅豆冰，她無奈道：「每次身體出狀況，都會覺得人生好坎坷。」被問此事，她坦言不知是打流感疫苗的副作用，還是氣候變化所致，「原因太複雜了，現在有吃一些過敏藥、多喝水、多休息，狀況有慢慢變好」。
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