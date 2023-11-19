關穎出席林子祥兒婚禮爆狼狽 華服背後：痛到不想動
女星關穎2013年和丈夫朱志威結婚，日前她赴香港參加老公同母異父弟弟、歌手林德信的婚禮，卻曝光自己一身低胸華麗禮服的背後，竟隱藏一連串囧樣，自曝整個吃喜酒過程狼狽不堪。
歌手林德信是林子祥與前妻所生的兒子，與朱志威是同母異父兄弟，當年關穎與朱志威結婚時，林德信特地飛來台擔任伴郎，並在婚禮上獻唱，如今輪到林德信結婚，關穎和老公也飛到香港分享喜悅，參加了一場相當溫馨的婚禮。
但事後她卻自曝因為「穿錯鞋」，腳痛到完全不想動，加上最近有些長肉，只好套上大尺寸洋裝，結果頻頻踩到裙擺，還得一直拉著不斷地往下滑的長洋裝，此外，她也發現自己的美甲掉了顏色，還忘了帶遮瑕膏蓋住膝蓋的傷疤，整個過程弄得自己狼狽不堪，回到家還發現喉嚨也痛起來，令她哭笑不得，只能自嘲：「真的太開心了。」
儘管自認參加婚禮狼狽，關穎的華服造型依然贏來網友們的讚美，不少網友大讚「還是好美的」、「怎樣都美麗無比」、「簡直閃閃發光」，好友林熙蕾也誇：「Still pretty」，關穎則笑回：「照『騙』！」，陳喬恩也對她的過程大呼：「…好刺激喔」。
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