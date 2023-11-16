跌落神壇積極搶資源？楊冪遭傳「地位降級」變女二

楊冪。圖／摘自微博

中國女星楊冪 今年5月宣告離開合作多年的老東家「嘉行傳媒」，之前網友挖出早就2022年底楊冪的母親與她的新經紀人就已成立了新經紀公司，疑似當時就是為楊冪離開老東家做好準備，而她雖一直被稱為「流量女王」，但最近傳出她將在章子怡主演的新片「醬園弄」中擔任女二，且據悉該劇女二原為趙麗穎 ，被外界認為楊冪的地位似乎默默被降級。

楊冪原本一直是大明星，與她同時期的85花旦Angelababy、趙麗穎及劉詩詩 時常都會被拿出來做比較，而近期Angelababy因傳出遠赴法國觀看BLACKPINK泰籍成員Lisa的瘋馬秀，除遭到網友批評，社群更遭官方禁言，被外界認為是同封殺，劉詩詩則被認為外貌已經比不上楊冪。不過，楊冪過往代表作，大部分都以古裝仙俠或是浪漫時裝劇為主，被批評「戲路一致」毫無實力可言，反倒是趙麗穎成功轉型。