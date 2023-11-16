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跌落神壇積極搶資源？楊冪遭傳「地位降級」變女二

記者陳建嘉／即時報導
楊冪。圖／摘自微博
楊冪。圖／摘自微博

中國女星楊冪今年5月宣告離開合作多年的老東家「嘉行傳媒」，之前網友挖出早就2022年底楊冪的母親與她的新經紀人就已成立了新經紀公司，疑似當時就是為楊冪離開老東家做好準備，而她雖一直被稱為「流量女王」，但最近傳出她將在章子怡主演的新片「醬園弄」中擔任女二，且據悉該劇女二原為趙麗穎，被外界認為楊冪的地位似乎默默被降級。

楊冪原本一直是大明星，與她同時期的85花旦Angelababy、趙麗穎及劉詩詩時常都會被拿出來做比較，而近期Angelababy因傳出遠赴法國觀看BLACKPINK泰籍成員Lisa的瘋馬秀，除遭到網友批評，社群更遭官方禁言，被外界認為是同封殺，劉詩詩則被認為外貌已經比不上楊冪。不過，楊冪過往代表作，大部分都以古裝仙俠或是浪漫時裝劇為主，被批評「戲路一致」毫無實力可言，反倒是趙麗穎成功轉型。

中媒報導指出，楊冪有意出演陳可辛執導、章子怡主演的新片「醬園弄」，擔任該劇的女二，不過原本該片的女二是由趙麗穎擔任，因為被傳出與趙麗穎互搶資源，讓中國社群平台上不免出現許多討論聲量，甚至有人認為楊冪與前東家結束長達9年的合作後，地位似乎被「降級」了。

楊冪。圖／摘自微博
楊冪。圖／摘自微博
楊冪。圖／摘自微博
楊冪。圖／摘自微博

楊冪 趙麗穎 劉詩詩

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