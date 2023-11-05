31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

大陸人氣女星楊紫，自從去年傳出要和小8歲男星范丞丞搭檔演出青春偶像劇「要久久愛」，就引發網友質疑「年齡差」。近日，該劇發布首支預告，31歲的楊紫穿上高中校服「裝嫩」，被網友吐槽「違和」，僵硬的臉部也被嫌棄一點都不青春洋溢。

「要久久愛」去年底宣布開拍時，楊紫、范丞丞「姐弟CP」便成為議論焦點。先前曝光的海報，一群人穿著校服展現青春活力，楊紫卻被吐槽，疑似醫美的臉部僵硬不自然，完全不像高中生，和范丞丞站在一起根本是姐弟。

最新的預告出爐後，網友砲火更猛烈，說楊紫穿校服的畫面怪異，透露出一股老氣的沉悶感，完全沒有高中生該有的青春感。尤其臉上的法令紋明顯，加上僵硬的蘋果肌，怎麼看也不像和范丞丞是「青梅竹馬」。

還有眼尖網友發現，楊紫扮高中升，臉上卻刷出上翹睫毛、補色眉毛等濃妝，連髮際線都疑似有補粉痕跡，讓人一秒出戲。

有網友將楊紫與劉曉慶、章子怡及劉嘉玲等同樣飾演過少女角色的大咖女星畫上等號，說是「不記取教訓反倒盲目自信」，一番言論引發熱議。但也有人認為，楊紫外型清秀甜美，飾演女高中生並不違和。