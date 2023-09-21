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劉亞仁遭當面羞辱 鈔票砸臉「給你到監獄用」網友叫好

記者梅衍儂／即時報導
劉亞仁被民眾當面砸鈔票。圖／摘自首爾經濟
劉亞仁被民眾當面砸鈔票。圖／摘自首爾經濟

韓星劉亞仁涉嫌吸食毒品案21日開第二次拘留令審查庭，不料他現身法院前時，遭路人當面砸鈔票，還叫囂著「拿去牢裡用吧」、「去坐牢吧你」，不過被法院人員一左一右架著的劉亞仁一臉淡然，無視掉落在眼前的鈔票上車離去。

劉亞仁去年被爆自2020年起，涉嫌濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚，並吸食大麻、古柯鹼和K他命等至少7種毒品，5月時首度遭聲押，不過他與藝術家友人崔河那坦認吸毒，法官認2人沒有逃亡之虞，於是駁回聲押。不過檢方未放棄，後續追查3個月，發現劉亞仁在美國逼朋友吸大麻、教唆毀滅證據、幫助逃亡，因此第2度提聲押。

劉亞仁被檢方提出二次聲押。圖／摘自首爾經濟
劉亞仁被檢方提出二次聲押。圖／摘自首爾經濟

面對新的指控，劉亞仁全面否認，堅定表示「不是事實」。今上午審理結束後，他約中午步出法院，大批媒體和市民等候，當他走向押送車時，有人朝的臉丟了一疊現金，喊著「給你到牢裡用」、「真的無語」、「去坐牢吧你」，鈔票是韓幣1000元、5000元和1萬元真鈔，劉亞仁沒多做反應，倒是有不少路人趕快撿錢。

5月劉亞仁走出法院也被民眾丟寶特瓶，還被疑似咖啡的黑褐色液體弄髒西裝，他怒瞪想找兇手，對比之下，這次他顯得十分鎮定。而此舉也引發網路熱議，不少網友直喊讚，希望他好好進監獄反省。

影片來源：YouTube 채널A 뉴스

大麻 毒品 咖啡

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