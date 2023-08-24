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資深玉女「淪詐欺犯」逃到美國 傳當尼姑 周遊全說了

記者陳慧貞／即時報導
從中視當家花旦到嫁入豪門，再離婚到遠走美國，宋岡陵際遇令友人惋惜。(本報系資料照片)
從中視當家花旦到嫁入豪門，再離婚到遠走美國，宋岡陵際遇令友人惋惜。(本報系資料照片)

知名製作人「阿姑」周遊、李朝永24日出席台灣影人協會舉辦「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會，選在自己滿86生日當天辦演唱會，阿姑重披日前出席生日宴的千萬珠寶、桃紅色禮服，別具意義；被問一手捧紅、合作過多次的昔日玉女明星宋岡陵「淪為詐欺犯」遭通緝，周遊感嘆：「10多年沒聯絡了，有聽說她去美國了，如果她回來，應該會來找我。」

➤➤➤資深玉女「淪詐欺犯」潛逃出境 被通緝15年期限已滿

昔日中視當家花旦宋岡陵演過不少膾炙人口的作品，包括「雙面佳人」、「塔裡的女人」、「王昭君」、「天龍八部」及「烽火兒女情」等，當年周遊從她20歲左右時一手捧紅她，之後雙方合作多部戲，

「那時候她紅到半邊天，紅了以後就被大老闆搶去，後來她結婚、開店、生意失敗，我們一直都有聯絡，直到有一天突然打電話給她就沒接了」，從此斷聯10多年，周遊說，和宋岡陵交情超過30幾年，誇對方待人處事都很好，但好勝心很強，發生被控詐欺一事，一逃就是15年，周遊也相當感慨：「有一次聽說她去當尼姑了，我說我才不相信咧，後來才聽說她去美國休養、躲起來了。」如今通緝15年期限滿，周遊也說：「她都叫我周姐，如果回來了，應該會來找我。」

李朝永(右)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。(記者沈昱...
李朝永(右)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。(記者沈昱嘉／攝影)

賴慧如、陳志強、江宏恩在「聽咱的歌看咱的影」演唱會中演出歌中劇，3人都已婚，上演的情感親密戲點到為止，8點檔演員陳志強、江宏恩的歌聲則令人驚艷，陳志強因老婆曾智希近期在「天道」中殺青，被問是否進入備孕狀態，他笑稱：「一直都有在『做人』，也請教過前輩相關知識、姿勢。」雙關語令眾人大笑。

阿Ken(左起)、陳志強、李朝永、周遊、賴慧如、江宏恩出席台灣影人協會「聽咱的歌...
阿Ken(左起)、陳志強、李朝永、周遊、賴慧如、江宏恩出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。(記者沈昱嘉／攝影)

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