資深玉女「淪詐欺犯」逃到美國 傳當尼姑 周遊全說了

從中視當家花旦到嫁入豪門，再離婚到遠走美國，宋岡陵際遇令友人惋惜。(本報系資料照片)

知名製作人「阿姑」周遊、李朝永24日出席台灣影人協會舉辦「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會，選在自己滿86生日當天辦演唱會，阿姑重披日前出席生日宴的千萬珠寶、桃紅色禮服，別具意義；被問一手捧紅、合作過多次的昔日玉女 明星宋岡陵「淪為詐欺 犯」遭通緝 ，周遊感嘆：「10多年沒聯絡了，有聽說她去美國了，如果她回來，應該會來找我。」

➤➤➤資深玉女「淪詐欺犯」潛逃出境 被通緝15年期限已滿

昔日中視當家花旦宋岡陵演過不少膾炙人口的作品，包括「雙面佳人」、「塔裡的女人」、「王昭君」、「天龍八部」及「烽火兒女情」等，當年周遊從她20歲左右時一手捧紅她，之後雙方合作多部戲，

「那時候她紅到半邊天，紅了以後就被大老闆搶去，後來她結婚、開店、生意失敗，我們一直都有聯絡，直到有一天突然打電話給她就沒接了」，從此斷聯10多年，周遊說，和宋岡陵交情超過30幾年，誇對方待人處事都很好，但好勝心很強，發生被控詐欺一事，一逃就是15年，周遊也相當感慨：「有一次聽說她去當尼姑了，我說我才不相信咧，後來才聽說她去美國休養、躲起來了。」如今通緝15年期限滿，周遊也說：「她都叫我周姐，如果回來了，應該會來找我。」

李朝永(右)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。(記者沈昱嘉／攝影)