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7年撕扯 布裘終於有共識…協商解決3.5億葡萄園糾紛

娛樂新聞組／即時報導
布萊德彼特和安潔莉娜裘莉同意協商解決約3.5億葡萄園糾紛。（路透）
布萊德彼特和安潔莉娜裘莉同意協商解決約3.5億葡萄園糾紛。（路透）

布萊德彼特（Brad Pitt）和安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）長達7年的撕扯首次達成和解，就財產分割達成部分協議，同意私下協商解決3.5億美元葡萄園的糾紛。據「每日郵報」報導，除同意自行調解，裘莉還表示願意參與和解討論，兩人間的緊張關係似乎緩解了一點。

小布和裘莉2008年一起買下法國科倫斯的葡萄園米拉瓦爾（Chateau Miraval）作為訂情酒莊，當時兩人感情還很好，2014年兩人在法國南部秘密舉行一場婚禮。

但裘莉2016年提出離婚，兩人就陷入多年的離婚紛爭；2019年雙方達成撫養權協議，裘莉拿到全部6個子女的撫養權，不過，酒莊的共同資產問題卻還一直存在著糾紛。

據TMZ報導，小布表示，這些年來他在葡萄園酒莊投入大量時間和金錢，也承認裘莉支付最初2840萬美元購買價格的40%。但他表示，他們始終有一個共識，即未經對方同意，雙方都不能出售自己的權益。

2021安潔莉娜裘莉將自己的股份賣給某俄羅斯葡萄酒集團，惹怒布萊德彼特，指責她打破共識將股份賣給陌生人，將對方告上法庭。

綜合媒體報導，兩人2016年決裂後，圍繞子女撫養權及財產分配訴諸法院，對簿公堂時長7年，這是首次達成和解。不過，他們並非是「大和解」，只是解決葡萄園的糾紛，有關子女撫養權的問題，兩人似乎並沒有退讓的打算，將持續對弈。

裘莉 小布 布萊德彼特

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