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黃子佼自殘清醒的第一句話 哭問孟耿如「為何要救我」

記者林怡秀／即時報導
藝人黃子佼。（本報資料照片）
藝人黃子佼。（本報資料照片）

黃子佼在上月爆出性騷後，便消失在大眾眼前，選擇神隱，他今晚發出2萬字長文，還原6月18日當天現場狀況，他表示聽到太太孟耿如撞擊木門、呼喚他的片段聲音，「過一會，我被縫合傷口的疼痛給間歇痛醒，但也不是真的清醒，接著我感覺到救護車快速又顛簸的奔馳，路程好長？去哪？迷濛之間，一直有很近距離的警笛聲。」

他回憶自己在19日的傍晚才真正的醒來，但還沒有恢復說話能力與思考的速度，「行動也緩慢。跟許多影視作品所演的一樣，我當時過度情緒化，無法拼湊現實，只有極不清楚的無意義喉音」。他透露當時哭看著孟耿如，跟她說的第一句話是：「為什麼要救我？」他內心不斷吶喊「為什麼？對她而言，沒有為什麼。對我而言，一言難盡，但為什麼要救我？」

他表示當時他對自己所做的動作，果決又殘酷，「但事後一想，因為某些狀況（容我保留），似乎，沒達成預期的結果。然後昏去。在之前我還先上網查了一下，沒想到依然失準。」而孟耿如此時似乎有了心電感應，根本沒有看到露出影片的她，突然匆匆忙忙離開會議，然後找到不在家的黃子佼。孟耿如當天用蠻力破門，稍作檢查後冷靜通報，接著在黃子佼耳邊呼喚他，「過程裡，除了太太和醫護人員，我一直沒有辦法接觸任何人，但在某個時候，我想起了愛人和被愛的需要，我也想起了女兒。玉米～我才喊了兩個字就哭了。泣不成聲。」

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