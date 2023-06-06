「媽媽不認得我了」林志玲淚崩談私事 深夜發文吐心聲
林志玲在2019年嫁給日本男星AKIRA，並在去年初迎來一子，她近年把重心轉到家庭，以及慈善活動，鮮少公開露面，最近難得接受蔡康永談話節目「眾聲」受訪，講到激動處幾度掩面大哭，昨晚她在臉書分享這個節目並說：「好像說了太多，也哭了太多。」
林志玲的母親吳慈美曾傳出罹患阿茲海默症，不過她從未證實此事，就連這次受訪，也僅表示媽媽生病，「我到現在坐在她旁邊，都還會不自主的落淚，明明坐在她旁邊，我卻覺得距離好遠」。被問到是否因為媽媽生病，才會決定趕快結婚？林志玲表示「沒有直接關係」，但確實擔心如果自己辦婚禮，讓媽媽到陌生的地方，會感到不安，才特別選擇在熟悉的老家台南辦婚禮，至今回想起來，林志玲若有所思回應：「真的感覺（媽媽）撐到把我嫁掉，很神奇。」只因婚禮結束後，媽媽便已不認得她。
她在節目中敞開心房，聊家人、聊愛情，見到她真性情一面，對於在節目上講的內容，她也在臉書分享表示，「見到康永哥，好像忘了是節目訪談，如閨蜜般的話家常聊愛情，好像說了太多，也哭了太多，其實想要說的只有～『珍惜你所在乎的，陪伴你所愛的』。」
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