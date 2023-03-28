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木村拓哉才被爆婚變 秀出50歲新照竟然滿頭白髮

記者陳建嘉／即時報導
木村拓哉即便50歲，身材依舊保養得宜。（取材自Instagram）
木村拓哉即便50歲，身材依舊保養得宜。（取材自Instagram）

木村拓哉日前驚傳4月要和工藤靜香宣布離婚，「週刊女性」爆料，這不是他們第一次傳出婚姻危機，但過去多屬烏龍謠言，這次則是有業界人士傳出，不過工藤靜香對此則回應：「隨便你們怎麼寫，不是特別要過來問的事情」大方回應傳言，最近木村更新近況、最新照片，滿頭白髮模樣，讓外界相當驚訝。

木村拓哉、工藤靜香的婚姻十分美滿，與2個女兒的互動更是相當甜蜜，近期卻屢傳婚變消息，一家人都不願多做回應，不過木村拓哉在Instagram限時動態貼出手裡還拿著一束粉色桃花的日常照，而工藤靜香也貼出老公買的桃花。

然則，木村拓哉近期正努力拍攝新作品「風間公親 教場0」，與新垣結衣、赤楚衛二搭檔演出，再度扮演警察，木村拓哉也在個人Instagram上陸續曬出該劇的拍攝進況照。

不過一張白髮蒼蒼照特別吸引引人注意，只見畫面中，他穿著一身筆挺黑色西裝，以自拍的方式曬出自己的定裝照，貼文貼出後，有多達13萬人按讚分享。原來是再度呼應劇中角色而將頭髮染白，就連木村拓哉的二女兒木村光希也為爸爸按下「愛心」支持，粉絲則紛紛稱讚：「太帥了！」、「還是好帥呀！」、「這頭白髮，太有型了！氣質超好。」。

木村拓哉近期忙碌拍攝日劇「風間公親 教場0」，日前曝光片場自拍照，再度回歸經典的...
木村拓哉近期忙碌拍攝日劇「風間公親 教場0」，日前曝光片場自拍照，再度回歸經典的白髮造型。（取材自Instagram）

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