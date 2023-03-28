木村拓哉才被爆婚變 秀出50歲新照竟然滿頭白髮

木村拓哉即便50歲，身材依舊保養得宜。（取材自Instagram）

木村拓哉日前驚傳4月要和工藤靜香宣布離婚，「週刊女性」爆料，這不是他們第一次傳出婚姻危機，但過去多屬烏龍謠言，這次則是有業界人士傳出，不過工藤靜香對此則回應：「隨便你們怎麼寫，不是特別要過來問的事情」大方回應傳言，最近木村更新近況、最新照片，滿頭白髮模樣，讓外界相當驚訝。

木村拓哉、工藤靜香的婚姻十分美滿，與2個女兒的互動更是相當甜蜜，近期卻屢傳婚變消息，一家人都不願多做回應，不過木村拓哉在Instagram限時動態貼出手裡還拿著一束粉色桃花的日常照，而工藤靜香也貼出老公買的桃花。

然則，木村拓哉近期正努力拍攝新作品「風間公親 教場0」，與新垣結衣 、赤楚衛二搭檔演出，再度扮演警察 ，木村拓哉也在個人Instagram上陸續曬出該劇的拍攝進況照。