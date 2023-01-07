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蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

記者梅衍儂／即時報導
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林此次「UGLY BEAUTY」演唱會斥資1800萬打造11套全新造型，其中一套「裸鑽尤物」相當吸睛，讓她正面「大露三點」，不過其實是造型師以鑽石點綴的造型巧思。經紀人王永良透露，這套超貼身的性感禮服當初是先在台灣做了3D身體掃描，再去美國讓設計師完成，Jolin試裝時相當大方，但一旁的男性工作人員們都害羞到不敢看她。

蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

這套超貼身的紫紅色亮面禮服，開衩到美腿根部，令人害羞到無法直視，昨（6）嘉賓李玖哲都不敢看，直說「很難跟老婆解釋」。王永良解密這次11套造型都先在台灣做了3D身體掃描，再送去美國讓設計師完成，Jolin試穿時完全不害羞，而是說很有趣，還說覺得觀眾一定會目不轉睛地看這套衣服，王永良笑說：「她說大家可能會看衣服忘了看她，就算她的頭換別人也沒關係。」

蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

至於昨天Jolin在台上說：「以前常常會喊著永遠，大概是在我感受到極度幸福的時候或是我戀愛的時候，我希望此刻可以停留在永遠。」被問到是否最近戀愛中，王永良笑說：「應該只是一種情緒的表達而已吧！如果有談戀愛也不會這樣好不好，而且她那時是唱『玫瑰少年』，關戀愛什麼事。」

蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林

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