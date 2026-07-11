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「不能買債不能賣股」若生變？美銀策略師推演4情境因應

編譯湯淑君／綜合外電
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美銀策略師哈奈特提醒投資人準備迎接寒意來襲的夏季。(路透)
美銀策略師哈奈特提醒投資人準備迎接寒意來襲的夏季。(路透)

MarketWatch財經新聞網站10日撰文表示，近來抱持看空立場的市場人士似乎已不多見，因為目前市場普遍認為經濟不會「硬著陸」，聯準會（Fed）不會在11月期中選舉前升息，超大規模雲端服務業者也不會縮減資本支出，民主黨更不會在11月選舉大獲全勝。

美銀（BofA）首席股票策略師哈奈特把目前這種市場情況稱為：「不能買債券，不能賣股票。」

但哈奈特向來偏好採取反向操作策略，並持續關注「左尾風險」(或稱「尾端風險」)的可能性。假如上述四項被視為理所當然的共識預測意外槓龜呢？他建議投資人採取下列策略順勢賺一筆。

一、如果經濟意外轉弱，哈奈特認為利用硬著陸的最佳操作，就是買進較長期債券（因為殖利率可望下滑）、高收益債券，以及防禦型股票，例如必需消費品股。他也把七大巨頭（Mag7）科技股歸類為防禦型股，稱之為「寡占型防禦股」。

然而，若是經濟「不著陸」，亦即經濟榮景延續下去，那麼投資人的預設立場仍然是「債券除外什麼都行」，一言蔽之就是「不能買債券，不能賣股票」。

二、如果Fed意外在11月前提高利率，哈奈特建議做多美元指數（DXY），因為美元可望受惠於有利的利率差距。

三、如果人工智慧（AI）資本支出遭到削減，那真的會觸發市場警鈴大響，半導體股將首當其衝。畢竟之前超大規模雲端業者爭先恐後買晶片已導致半導體股飆漲。當初怎麼漲上去的，日後就可能怎麼跌下來。

如果大規模雲端業者反過來大砍資本支出，軟體股展望可能好轉。之前軟體股飽受賣壓衝擊，反映投資人料定AI模型可能導致軟體產品「去中間化」。

如果七大巨頭削減資本支出，反倒可能因為現金流量改善和發債量減少，而重獲分析師偏愛。

四、如果民主黨跌破眾人眼鏡，在期中選舉大獲全勝，一舉拿下參、眾兩院，哈奈特預料美元、美股、美債殖利率將全面下跌。若認定這種情境會發生，可買黃金作為反向操作；若川普抑制通膨的民調滿意度9月前還不見改善，可早早加碼黃金提前布局。

就眼前而論，美銀專屬的多空指標仍然閃爍著「賣出」訊號，顯示金融情勢持續收緊，而30年期實質利率（名目殖利率減去通膨率）已觸及2008年全球金融海嘯以來僅見的高點。貨幣市場基金資產--衡量投資人有多保守的靈驗指標--已創歷來最高紀錄。

哈奈特提醒投資人：準備迎接寒意來襲的夏季。

精華 FAQ

  • 因為市場普遍相信經濟不會硬著陸、Fed不急著升息、AI資本支出不會縮、民主黨也不會大勝，讓資金傾向持有股票而避開債券，形成單邊共識。

  • 他認為硬著陸時可買進較長期債券，因殖利率可能下滑；同時配置高收益債與防禦型股票，如必需消費品股，並把Mag7視為寡占型防禦股。

  • 若Fed意外在11月前升息，可做多美元；若民主黨期中選舉大勝，美元、美股與美債殖利率恐下跌，可用黃金對沖；若AI資本支出縮減，半導體股最先受衝擊。

聯準會 債券 民主黨

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