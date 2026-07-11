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避險基金大亨：中國若攻台 美GDP半年萎縮8%

編譯林奇賢／綜合外電
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Citadel創辦人暨執行長葛里芬（Ken Griffin）。（路透）
Citadel創辦人暨執行長葛里芬（Ken Griffin）。（路透）

避險基金Citadel創辦人暨執行長葛里芬（Ken Griffin）近期在高盛podcast節目中表示，若中國攻占台灣，美國可能失去取得台灣晶片的管道，美國國內生產毛額（GDP）將在六個月萎縮8%。

影片來源：YouTube@Goldman Sachs

當主持人馬哈詹（Raj Mahaja）提到，所有算力製造都指向兩岸問題和台積電，請葛里芬闡述箇中利害關係時，葛里芬指出，首先，中國是全球最會創新且成長最快的經濟體之一。事實上，在當今世上大約75項最重要的技術中，以他們的太陽能、電動車電池、各種不同的量子技術為首，中國約莫領先67到68項。

他說，根本原因在於中國有14億人口且極度重視教育，然後是坐擁大量STEM（科學、技術、工程、數學）領域的畢業生。

葛里芬說，第二，台灣是潛在地緣政治緊張局勢中、特別棘手的痛點，因為如果中國拿下台灣，粗略的估計是，美國失去取得台灣晶片管道的情況下，美國GDP將在六個月內驟降8%。

葛里芬說：「波音公司六個月內就停止製造飛機。多數新車六個月內就停止生產。消費性電子產品六個月內停止製造。一切都會停擺。每個高階產品都有台積電晶片。無所不在。」

各國未必一致抗中 歐洲立場成疑

他認為，各國會怎麼做，取決於各自的立場，像是在中東戰爭中，伊朗非常想把石油賣給中國，「那是他們的管道。那是他們的盟友」，「所以，你會看到，如果台灣周邊實施封鎖，我認為，各國制裁和行動，將不再是一致對抗中國。歐洲在這方面的立場其實是個問號」。

他也表示，中東顯然會尋求扮演瑞士的角色，因中國是他們主要出口產品石油的重要消費國。

精華 FAQ

  • 他估計，一旦中國拿下台灣並切斷晶片供應，美國GDP可能在6個月內萎縮8%，因為關鍵製造業與高階產品都高度依賴台積電晶片。

  • 葛里芬表示，波音、汽車與消費性電子等產業都使用台積電晶片，若供應中斷，6個月內可能陸續停產，整體供應鏈將大幅受挫。

  • 他認為各國反應不會一致，部分國家會因自身利益而保留空間，歐洲態度是問號，中東則可能因石油對中國出口而傾向保持中立。

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