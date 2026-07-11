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SK海力士在美上市首日 股價漲逾13%

新華社紐約10日電
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韓國晶片巨頭SK海力士。(路透)
韓國晶片巨頭SK海力士。(路透)

韓國晶片巨頭SK海力士10日在美國納斯達克證券交易所上市，首個交易日股價上漲超過13%。分析人士指出，這表明投資者對晶片板塊的熱情依然強勁。

作為全球最大規模的首次公開募股之一，SK海力士此次通過美國存托憑證方式上市，發行價為每股149美元，融資額高達265億美元，認購倍數超過7倍。這一發行規模超過2019年沙特阿拉伯國家石油公司256億美元的首次公開募股規模。

據路透報導，SK海力士10日表示，計畫將此次發行所募集資金用於支持位於韓國首爾附近的新半導體集群首座晶圓廠的建設，以及在清州市建設先進封裝設施等項目。該公司認為，全球內存行業2027年預計將出現史上最嚴重的供應短缺，目前的內存需求在未來十年內仍將持續超出公司的生產能力。

美國大山資本公司董事長托馬斯·海斯指出，目前全球半導體市場競爭激烈，資金高度集中。SK海力士及其承銷機構順應市場需求，選擇在高估值階段發行股份，借機獲利。

法新社報導，近期全球市場科技股因估值過高擔憂加劇而普遍下跌，且投資者對鉅額人工智慧投入何時見效仍存疑問，儘管如此，SK海力士今年在韓國證券市場的股價已上漲逾220%。

SK海力士總部位於韓國利川，是全球最大的高帶寬存儲晶片製造商。高帶寬存儲晶片是英偉達等公司生產的人工智能專用圖形處理器進行大規模數據處理的關鍵部件。

精華 FAQ

  • SK海力士10日在納斯達克掛牌後，首個交易日股價上漲超過13%。這反映投資者對晶片板塊仍具強烈信心，也顯示AI相關需求支撐半導體估值。

  • SK海力士透過美國存托憑證方式上市，發行價為每股149美元，募資總額達265億美元，認購倍數超過7倍，規模甚至超過2019年沙特阿美的IPO。

  • 公司表示，資金將用於支持首爾附近新半導體集群首座晶圓廠建設，以及清州市的先進封裝設施等項目，以擴大產能，因應未來內存需求持續成長。

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