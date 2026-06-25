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美PCE通膨增溫 寫2023年4月來最大升幅 Fed升息機率更高

編譯任中原／綜合外電
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美國5月PCE價格指數比去年同期上漲4.1%，是2023年4月以來最高。 路透
美國5月PCE價格指數比去年同期上漲4.1%，是2023年4月以來最高。 路透

美國5月通膨持續增溫，個人消費支出（PCE）強勁，個人所得也大幅增加，為消費蓄積動能，失業人數也回降，加上第1季實質國內生產毛額（GDP）成長率大幅上修，顯示美國經濟並未受中東戰局影響，景氣依然熱絡，也使聯準會（Fed）今年內升息機率進一步升高。

5月代表通膨率的整體PCE平減指數比4月上升0.4%，升幅與4月相同，略低於預估的0.5%；比去年同期上升4.1%，符合預估，但高於4月時3.8%升幅，也是2023年4月來最大升幅，主要是因為能源價格上漲。

Fed最重視的核心PCE平減指數比4月上升0.3%，符合預估，也與4月上修之後的升幅相同；比去年同期上升3.4%，符合預估，但高於4月時的3.3%升幅。

5月個人消費支出比4月大幅增加0.7%，高於預估的0.6%，更高於4月時的0.4%增幅；扣除通膨後的實質個人消費支出比4月增加0.3%，高於預估的0.2%，以及4月時的零增幅。

個人所得增加0.7%，高於預估的0.4%，及4月時的零增幅，主因就業連續3個月大幅回升。

最新一周（6月20日止）首次申領失業給付人數為21.5萬人，遠低於預估的22.5萬人，及前周的22.7萬人；4周移動平均人數為22.45萬人，高於之前一周的22.35萬人。連續申領失業給付（6月13日止）人數為182.1萬人，高於預估的180.2萬人，及之前一周的180萬人。之前兩周的失業人數偏強，但最新一周人數已經回降。

第1季GDP季增年率最終值年增2.1%，高於預估及之前公布的修正值（均為年增1.6%），更遠高於去年第4季時的0.5%增幅；但個人消費成長減弱，民間投資與淨出口對成長率的貢獻度提高；第1季GDP平減指數年增3.6%，高於預估的3.5%：核心PCE平減指數季增4.4%，符合預估。

經濟學者指出，通膨率進一步升高，可能持續加重Fed今年的升息壓力；儘管最近油價大幅回檔，但由於之前能源震撼持續影響供應鏈，因此預料多種產品的價格將持續上漲。另外就業重新加速成長，實質工資回升，加上股價上漲，都將支持消費支出，通膨也將欲小不易。

金融市場目前預期Fed最快將於9月就升息1碼，之後可能再升1碼。

精華 FAQ

  • 5月整體PCE平減指數月增0.4%、年增4.1%，年增率創2023年4月以來最大升幅，主因是能源價格上漲，顯示通膨壓力再度升高。

  • 核心PCE月增0.3%、年增3.4%，都符合市場預估，但年增率較4月的3.3%略高，代表扣除能源與食品後，潛在通膨仍未明顯降溫。

  • 5月消費與個人所得明顯增加，失業申請人數回降，第一季GDP也上修至年增2.1%，顯示景氣仍強，因此市場預期Fed最快9月升息1碼。

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