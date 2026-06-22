葛林斯班傳奇：4任總統提名、史上任期第2長Fed主席

前美國聯邦準備理事會（Fed）主席葛林斯班22日辭世，享壽100歲。(路透)

前美國聯邦準備理事會（Fed）主席葛林斯班今天辭世，享壽100歲。葛林斯班任內引導經濟蓬勃發展而被譽為「大師」，但卸任後爆發房市崩盤與金融危機，也因此招致部分批評。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，葛林斯班歷經4位美國總統，擔任5個任期的聯準會 主席。最早是在前總統雷根（Ronald Reagan）於1987年提名任命，最後則是在小布希 （George W. Bush）總統任內於2006年任期屆滿。他長達18年半的任期，是美國史上任職時間第2長的聯準會主席。

葛林斯班結縭29年的妻子、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）記者密契爾（Andrea Mitchell）今天發表聲明，宣布葛林斯班辭世的消息。

聲明中表示：「艾倫（葛林斯班名）因巴金森氏症（Parkinson’s Disease）併發症，於今天上午在家中過世，享壽100歲。」

她說：「他是一位巨人，在兩黨總統任內協助形塑美國數十年的經濟面貌，但他總是誠實地承認自己的錯誤。」

法新社報導，聯準會今天發表聲明，對前主席葛林斯班的逝世表達「深切哀悼」，並讚揚他對「貨幣政策與經濟思想」的貢獻。

聲明指出：「在他的領導下，聯準會達成一個持續的價格穩定時代，不僅支持經濟成長，也有助鞏固公眾對聯準會的信心。」

葛林斯班出生於紐約市，1950年代曾在母校紐約大學（New York University）教授經濟學，同時還擔任經濟顧問公司Townsend-Greenspan & Co.的董事長兼總裁。他曾協助管理該公司長達21年。

葛林斯班曾在前美國總統尼克森（Richard Nixon）1968年總統競選活動中，擔任國內政策研究主管，並在尼克森就職後擔任其兼職顧問。

1974年，尼克森政府的最後一年，葛林斯班成為總統經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席，之後在福特（Gerald Ford）總統任期內留任。1976年，福特競選失利後，葛林斯班重返經濟顧問工作，直到1987年獲雷根任命為聯準會主席。

1987年10月19日，葛林斯班上任2個月，美股創下史上最大單日跌幅，道瓊工業指數暴跌22%，這一天後來被稱為「黑色星期一」。

翌日，葛林斯班宣布聯準會已準備好「隨時提供流動性，以支持經濟和金融體系」。他的保證有助市場展開相對快速的復甦。

葛林斯班執掌聯準會期間，美國經歷了史上最強勁的和平時期經濟擴張之一。失業率降至4%以下，股市達到當時的歷史新高，聯邦政府也開始出現預算盈餘而非赤字。

2000年，網路泡沫破滅後，美國經濟於2001年陷入衰退，加上受到911恐怖攻擊的衝擊，葛林斯班和聯準會將關鍵利率調降至當時前所未聞的水準，最終利率降至1%。

不少經濟學家指出，這些低利率助長房地產泡沫，鼓勵投資人對原本不符合購屋貸款資格的借款人提供抵押貸款。人們也批評聯準會在那些經濟榮景的年代，未能對抵押貸款市場進行更好的監管。

葛林斯班任內對房地產泡沫的說法始終抱持保留態度。他強調，雖然個別地方市場可能存在價格過高的情況，但沒有證據顯示存在全國性的泡沫。

然而，當2008年秋季美國房價崩跌、房屋遭法拍和銀行倒閉潮激增時，他在眾議院監督委員會作證時表示，自己感到「震驚與難以置信」。

他表示，儘管他曾試圖對某些房貸風險提出警告，但泡沫破滅所造成的經濟破壞「事實證明，比我所能想像的任何情況都要廣泛得多」。

他後來作證指出，他與聯準會設定的低利率，並未導致房地產泡沫或隨之而來的危機，並認為自己在任期間有70%的時間是正確的。