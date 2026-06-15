我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊真正難關才開始 國會磨刀霍霍 更大攔路虎靜悄悄

縱火燒車、槍擊… 尼克封王紐約狂歡 63人被捕

台積電與陸半導體龍頭簽六氟化鎢長約？中船特氣回應了

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議，中...
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議，中船特氣闢謠。路透

最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議（協議價格折合人民幣約1,300元（192美元）/公斤），並且其在台積電的六氟化鎢供貨份額已從之前的10%大幅提升至70%。中船特氣最新回應稱，消息均不屬實。

中船特氣在互動平台表示，截至目前，公司與相關客戶就後續供貨方案仍在商談過程中。此外，公司六氟化鎢產品定價綜合考量下游產業發展趨勢、競爭格局、供需關係、國家政策等多重因素，上述消息所涉及的價格信息與公司對當前產品市場價值的判斷不符。並稱所有重大信息均以在上交所網站及指定媒體披露的公告為準，請勿輕信網絡不實言論。

全球AI算力爆發推升高端晶片需求，六氟化鎢作為蝕刻關鍵材料用量倍增，過去，全球六氟化鎢市場原本由日、韓、中主導，而日本關東電化和中央硝子合計佔全球約25%的產能。 

不過受到大陸鎢原料出口收緊，日本關東電化、中央硝子無穩定原料來源，導致合計約1,700噸高端六氟化鎢產能，2026 年6月底永久停產。而全球總產能約8.,000–9,000 噸，日本退出直接缺失 25%供給，2026–2028 年持續緊缺。

公開資料顯示，中船特氣是全球頭部企業之一，其六氟化鎢年產能為2,000噸，之前並未滿產釋放。2025年，中船特氣的六氟化鎢生產量為1307.71噸，產能利用率約65.4%。客戶囊括台積電、美光、SK 海力士及中芯國際等國際大廠。

精華 FAQ

  • 中船特氣表示，外界流傳的三年長約、價格與供貨占比提升等說法均不屬實，相關客戶供貨方案仍在商談，重大資訊以官方公告為準。

  • 公司指出，六氟化鎢定價需綜合產業趨勢、競爭格局、供需關係與政策等因素，網傳價格與其對當前產品市場價值的判斷不符。

  • 因AI算力帶動高端晶片需求，蝕刻材料用量增加，加上日本兩家廠商受原料限制將停產，全球約四分之一產能恐消失，供給壓力加大。

台積電

上一則

馬斯克這麼有錢 政府「合法的飯」幫大忙

延伸閱讀

全線停產預警…稀土之後 中再對日祭出這材料「殺手鐧」

全線停產預警…稀土之後 中再對日祭出這材料「殺手鐧」
台積電號召夥伴 加入衝刺先進封裝

台積電號召夥伴 加入衝刺先進封裝
中國4公務船侵台灣東部水域 台海巡船艦勸離

中國4公務船侵台灣東部水域 台海巡船艦勸離
中國傳統變壓器出口 至少再旺3年

中國傳統變壓器出口 至少再旺3年

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
美國5月CPI數據出爐。(歐新社)

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

2026-06-10 08:48

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我