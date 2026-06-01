ChatGPT問世…220多家獨角獸新創公司遭AI重創 非死即傷

AI興起導致一整個世代新創公司受到「非死即傷」的重大衝擊。（路透）

CNBC新聞頻道1日報導，人工智慧(AI)興起導致成立於聊天機器人ChatGPT 出現之前的一整個世代新創公司受到「非死即傷」的重大衝擊。

初創公司追蹤機構PitchBook統計顯示，有220多家市值一度都曾超過10億的獨角獸新創公司，如今淪落變成「隕落獨角獸」(fallen unicorns)，其中包括美妝品牌Glossier、營養保健公司AG1、寵物 鮮食配送服務The Farmer's Dog、環保時尚公司Rothy's、居家用品公司Brooklinen、智能投顧機構Betterment、現場活動票務平台SeatGeek、會議排程軟體Calendly，以及流行天后蕾哈娜(Rihanna)創立的內衣公司Savage X Fenty。

10億以上市值是「獨角獸」(unicorn)企業的定義門檻，但PitchBook統計顯示，美國587家獨角獸新創公司當中，將近一半過去三年沒有募得新資金；2021年有最後一次募得資金的新創公司，公司市值平均減少68%，2022年有最後一次募得資金的公司，市值則縮水52%。

CNBC分析，AI熱潮使得2500多億元因此注入OpenAI 和Anthropic，整個新創公司的市值面臨重新評估。

五年前，風險投資機構把大量資金投入美國新創公司，這些公司銷售項目五花八門，從內衣訂閱到行事曆軟體都有，即使這些新成立的公司還沒開始賺錢，市值就被看好高達10億。

聯準會2022年開始升息，新創公司泡沫時代消除了某些熱度，但許多新創公司創辦人依然相信有朝一日能達到外界看好的市值目標。

OpenAI早期投資者之一、科斯拉風險投資公司(Khosla Venture)合夥人卡爾(Samir Kaul)指出，接下來ChatGPT問世，許多人突然意識到對下一代創業家來說，編程語言就像口說英語一樣簡單，現在50名工程師就能完成五年前要500名工程師才能完成的工作，新創公司的估值方式也面臨重新檢視。

新創銀行Mercury執行長艾克洪德(Immad Akhund)對CNBC表示，如今隕落的許多獨角獸公司不管成本結構或產品都屬於前AI時期，現在肯定陷入困境。