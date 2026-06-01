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降價也沒用…BMW在中國銷售年減10% 將以本土化突圍

記者黃雅慧／即時報導
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德國豪車品牌BMW在中國市場持續遭遇挑戰。數據顯示，BMW今年1-3月交付量僅1...
德國豪車品牌BMW在中國市場持續遭遇挑戰。數據顯示，BMW今年1-3月交付量僅14.4萬輛，年下滑10%，較去年同期少賣超過1萬輛。新華社

德國豪車品牌BMW在中國市場持續遭遇挑戰。數據顯示，BMW今年1-3月交付量僅14.4萬輛，年下滑10%，較去年同期少賣超過1萬輛。據悉，BMW正將產品「定義權」交還本土團隊，新車型將深度適配鴻蒙生態並搭載DeepSeek賦能的語言模型。

21世紀經濟報導，對比往年第1季的歷史峰值，BMW目前在陸銷量，已整整減少8萬輛，其佔全球銷量的比例，也從峰值的約33.5%降至25.5%左右。銷量下行主要源於持續的價格戰及本土品牌在高端市場的激烈競爭。而BMW純電車型佔比僅6.6%，處於被動的不利局面。

BMW為為扭轉局面，計劃2026年發動強勁產品攻勢，年內將推出約20款新車，其中專為中國定制的全新世代BMW iX3長軸距版和i3長軸距版是關鍵車型。

另一方面，BMW也正致力在中國市場本土化，除了適配華為鴻蒙生態外，還與Momenta合作，開發L2+級全場景領航輔助系統，該系統計劃於2027年底前在多款車型上推出。

據悉，BMW在中國市場十分艱辛，為應對車市價格戰，其第1季調整了31款車型的指導價，最高降幅超過20%，其中旗艦電動車i7官降幅度高達人民幣30.1萬元。更棘手的是來自本土品牌的正面競爭。30萬至60萬元市場是BBA（BMW、賓士、奧迪）過去最穩固的核心價格帶，但正被蔚來、理想、問界等快速滲透。

此外，BMW第1季在陸純電車型銷售佔比僅為6.6%，而歐洲市場的這一數字是25.3%。同樣執行全球統一的純電戰略，BMW純電車型在不同市場的表現卻天差地別。

為了挽救中國純電車市場，BMW在今年4月在大中華區負責人換將，換上柯睿辰（Christian Ach），不過他未有任何中國經歷，等於由德國總部直接掌握中國市場，在電動車領域上有良好經驗，被外界視為「空降」救市。

不過，雖然BMW在中國遇冷，但歐洲正成為支撐BMW純電增長的唯一支點。BMW第1季在歐洲市場交付了23.6萬輛新車，年增3%，德國本土更是增長了10.7%。

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