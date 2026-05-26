華為半導體新定律 如何改寫全球晶片市場格局

圖為華為參加2025年在上海舉行世界人工智慧大會。（路透檔案照）

5月25日，華為 在上海舉行的2026國際電路與系統研討會上正式發表「韜（τ）定律」，為半導體與電子系統演進提供全新指導原則，引起外界高度關注。分析認為，這不僅是中國首度為全球半導體產業提出嶄新的發展指導原則，更象徵其在該領域的核心話語權取得歷史性突破。

華為提出以「時間縮微」替代「幾何縮微」，通過邏輯折疊等創新技術，實現半導體與電子系統的持續演進。並且，華為以量產的381款晶片，證明了該定律的可行性、有效性以及商業前景。分析認為，這不只是一次技術定律的發布，更是一次產業發展路徑的宣示，給中國建設科技強國、實現科技自立自強帶來多重啟示。

中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余凌曲26日接受中通社訪問時指出，華為發表的「韜定律」之所以受到全球高度關注，關鍵在於中美科技博弈背景下，該理論為國產晶片突破封鎖、實現「換道超車」提供了切實可行的技術路徑。

余凌曲表示，「韜定律」的顛覆性在於打破摩爾定律長期主導的半導體行業規則，不再單純依靠縮小晶片物理尺寸來提升性能，而是通過架構與電路優化，繞開對極紫外光（EUV）光刻機的依賴。更重要的是，該理論已有六年、381款晶片量產驗證，並非空中樓閣，完全契合當前中國全面布局人工智能（AI）產業的戰略需求。

對於「韜定律」將如何影響全球晶片市場格局，余凌曲認為，該定律意味着成熟工藝即可實現高端性能，推動全球晶片競爭從比拼先進製程與高端光刻機，轉向架構與系統創新。這將有效削弱英偉達、台積電、三星等行業巨頭的壟斷優勢，並讓中國在晶片領域掌握更大的行業標準話語權。

談及「韜定律」的商業前景，余凌曲分析，華為過去六年已成功設計並量產381款晶片，覆蓋通信、汽車、AI、工業等熱門賽道。依託國產替代趨勢與鴻蒙生態系統，華為的差異化發展優勢明顯，商業前景十分廣闊。

對於華為定下2031年挑戰1.4納米的目標，余凌曲認為可行性很高。他強調，該目標中的「1.4納米」並非實際物理製程，而是通過邏輯摺疊、先進封裝等技術實現性能等效。目前華為已有較好基礎，疊加其強大的產業鏈整合能力，五年內完成迭代升級、實現該目標，具備充足的技術與產業支撐。

在華為發布「韜定律」後，資本市場迅速反應，相關半導體概念股應聲走強。國盛證券指出，「韜定律」打破了全球半導體產業長期由西方理論主導的格局，新技術亦有助節省成本，看好今輪半導體大周期，國產製造與設備商有望充分受惠國內技術突破與產能擴張。