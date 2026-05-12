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中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車

記者林茂仁／即時報導
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陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。（新華社）
陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。（新華社）

中國大陸4月燃油車銷量加速下跌，汽車訊息平台「懂車帝」發布2026年4月乘用車零售銷量排行榜顯示，僅吉利繽越一款燃油車擠進前十名，其餘九席被電動車包攬。

一財網報導，4月前十名車型依次為：吉利星願（34,727輛）、小米SU7（26,826輛）、特斯拉Model Y（22,990輛）、理想i6（21,024輛）、長安啟源Q05（15,814輛）、海獅06EV（15,659輛）、比亞迪元UP（15,658輛）、吉利繽越（14,923輛）、零跑A10（14,372輛）、比亞迪海豚（14,218輛）。

排名第八的吉利繽越銷量14,923輛，不足榜首吉利星願的一半，與第九名零跑A10和第十名比亞迪海豚的差距也在幾百輛的量級。

作為對比，今年3月，乘用車零售銷量排行榜前十的車型中，尚有5款為燃油車，而今年2月有6款是燃油車，今年1月有7款是燃油車。

近期乘聯分會披露的資料顯示，2026年4月，全國乘用車市場零售138.4萬輛，年降21.5%，月降16%。其中，燃油車4月零售僅53萬輛，年減37%，月降33%。而相比而言，4月新能源乘用車市場零售銷量為84.9萬輛，僅呈現個位數下滑態勢，年降6.8%，月降0.3%。4月中國車市的新能源零售滲透率達到61.4%（歷史首次突破60%）。

「油退電進」的結構性變化趨勢在排行榜中得到了進一步印證。從具體的排行榜看，前20名的車型中，總共只有4款燃油車，除吉利繽越外，其他三款大眾朗逸、豐田RAV4榮放和吉利博越L分別位列第18、19和20。

乘聯分會認為，總量承壓、結構性大分化，「燃油冷、新能源熱」成最大焦點，大陸國內汽車零售銷量下滑核心原因主要是傳統燃油車銷量大幅下滑導致，電動化替代速度超預期。

事實上，今年以來，燃油車的銷量一直處於收縮趨勢。1~2月燃油車零售下滑74萬輛，占乘用車零售減量的40%；3月燃油車銷量下滑34.5萬輛，占乘用車零售減量的52%，4月燃油車銷量下滑36.5萬輛，減量占比進一步擴大到84%。

乘聯分會分析，在成本焦慮籠罩的氣氛下，消費需求正加速從燃油車向新能源車轉移，高油價對燃油車零售造成重創，直接影響到國內零售復甦。乘聯分會秘書長崔東樹認為，今年五、六月份，燃油車仍然會面臨一定的壓力，新能源車的滲透率仍然會相對維持高位。

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