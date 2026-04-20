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福特CEO：中國電動車是標竿…特斯拉不再領先

編譯林聰毅／綜合外電
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福特執行長法利接受媒體訪問說，他關注比亞迪與選擇試駕小米汽車，是因為特斯拉沒有推...
福特執行長法利接受媒體訪問說，他關注比亞迪與選擇試駕小米汽車，是因為特斯拉沒有推出「更新版車款」，並表示中國電動車製造商已成為全球汽車產業最嚴峻的標竿。路透

福特汽車執行長法利（Jim Farley）說，他關注比亞迪與選擇試駕小米汽車，是因為特斯拉沒有推出「更新版車款」，並表示中國電動車製造商已成為全球汽車產業最嚴峻的標竿，即使是在一些最重要的市場區隔，特斯拉也不再居於領先。

法利在接受Fast Company採訪時表示：「如果你是美國人，並希望我們在汽車產業擊敗中國企業，那麼你都應該關注比亞迪，而不僅僅是特斯拉。」 法利並在接受Rapid Response節目訪問時解釋他為何在2024年試駕的是小米SU7電動車而非特斯拉，他說，要想在汽車業擊敗中國，未必要把重點放在特斯拉身上。他並強調：「我不是針對特斯拉，他們一直做得很好，但他們確實沒有推出更新版車款。」

法利表示，考慮到成本、供應鏈和製造技術，像比亞迪這類中國汽車品牌是「業界最佳」。福特在成本、競爭、製造深度和車輛智慧財產權等方面最接近的參考對象「實際上是比亞迪」，凸顯底特律現在對中國汽車製造商的重視程度。

法利說，中國在汽車領域的進步令人畏懼與敬重，近年來他已多次重申這項看法。法利表示：「如果我們夠聰明，我們會借鏡比亞迪的成本優勢，然後在我們非常了解客戶的市場領域與他們競爭。」他並認為，下一波美國電動車買家希望皮卡、SUV和其他車款的售價更接近3萬美元、而非5萬美元，並表示福特需要以美國的方式應對，透過創新與世界一流企業競爭。

法利的談話引起特斯拉支持者在網路上激烈反駁。專注於電動車的評論員梅瑞特（Sawyer Merritt）在X網站上指出，特斯拉Model Y在2026年3月以39,827輛的零售掛牌數成為中國最暢銷小客車，超越所有電動車和燃油車競爭對手。

特斯拉執行長馬斯克對此回應說，需求並非主要問題，這是「在中國尚未批准全自動駕駛（FSD）之前」，而「限制因素是上海的產能」。

特斯拉在美國電動車市場仍占據主導地位。Cox Automotive表示，特斯拉第1季在美國售出約117,300輛電動車，超過其他所有電動車品牌銷售總和。但在全球的競爭更激烈，特斯拉公布第1季交貨量為358,023輛，而比亞迪則賣出310,389輛純電動車和688,993輛插電式汽車（包括混合動力車）。

特斯拉在中國的市場表現好壞參半。CnEVPost引用3月數據指出，特斯拉在中國的零售銷售為56,107輛，較去年同期下降24.3%。Electrek的報告也說，特斯拉第1季在中國的零售銷售較去年同期下降16.2%，另據路透報導，特斯拉第1季全球產量比交貨量多出50,363輛，顯示其庫存正在膨脹。

電動車 小米 比亞迪

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