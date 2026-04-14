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美3月PPI升幅遠低於預估 貿易品價格跌

美股早盤／美伊和談希望再起 指數齊揚 亞馬遜攀高

編譯陳苓／綜合外電
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美股14日早盤四大指數同步走高。（美聯社）
美股14日早盤四大指數同步走高。（美聯社）

據傳美國與伊朗考慮啟動新一輪和平談判，油價應聲下跌，提振市場樂觀情緒，美股14日早盤四大指數同步走高。

道瓊工業指數早盤上漲0.4%，史坦普500指數漲0.4%，那斯達克指數漲0.9%，費城半導體指數漲0.2%。

台積電ADR攀高1.3%。輝達走升1%。

知情人士透露，伊朗考慮短期暫停該國的荷莫茲航運，避免測試美國的封鎖令，也免於破壞談判。這個舉動反映，伊朗想在兩國準備面對面會談之際，防止衝突即刻升溫。

布蘭特油價下跌1.4%至每桶接近98美元。國際能源總署（IEA）估計，伊朗戰爭將摧毀全球需求成長，是2020年疫情爆發以來首見。

經濟數據方面，美國3月生產者物價指數（PPI），增幅低於預期，僅月增0.5%。上周公布的消費者物價指數（CPI）則因油價大漲，月增0.9%。

亞馬遜14日表示，同意以115.7億美元，收購衛星營運業者Globalstar，要強化旗下衛星業務，對抗規模較大的對手SpaceX星鏈（Starlink）。亞馬遜上揚2.5%、Globalstar大漲8%。

美股 輝達 那斯達克

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