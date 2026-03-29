供油不穩恐減班？航空業：多方評估確保航線穩定

航空業高層透露，需求未明顯降溫前，傾向維持航班運能。(路透)

國際油價 大漲讓4月機票喊漲，市場憂供油不穩恐釀減班。航空業高層透露，需求未明顯降溫前，傾向維持航班運能。華航 表示，將針對不同狀況評估調整航班及攜帶回程油量等，確保航線營運穩定。

國際油價受美伊戰事影響而大漲，衝擊航空產業成本結構。根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至2026年3月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，與今年2月20日、戰事開打前夕，每桶95.95美元的價格相比、飆漲逾1倍。

由於油價高漲，已有航空公司通知旅行社預告4月將調漲燃油附加費，航空高層透露，要買機票可趁著3月底前入手，4月機票價格將上升，且因油價飆漲、票價漲價幅度恐怕「很有感」。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，以東南亞等短程航線為例，因飛行時間較短，調漲幅度約新台幣1000、2000元，對民眾出國意願的影響相對有限；不過，若是飛往歐美的長程航線，預計調幅可能介於數十至上百美元，折合新台幣可能增加數千元。

市場傳出有業界人士擔憂，油價高漲或供應不穩問題將衝擊航班規畫與調度，恐導致減班或停飛的問題。

航運業高層表示，此波油價在短時間內翻倍，將對航運成本結構產生衝擊，勢必透過燃油附加費與票價調整來轉嫁壓力，但在需求尚未明顯降溫前，航空公司仍傾向維持航班運能。

至於若油價持續高漲，是否會採減班等方式因應。華航表示，將持續關注國際情勢變化及市場發展，為因應國際航油價格上漲，燃油附加費將依相關機制提報民航局，視油價變化適時調整。

華航也指出，針對各航線酬載、營運成本及外站供油狀況，評估調整航班及攜帶回程油量等措施，確保旅客權益與航線營運穩定。

長榮航空表示，目前航班維持現狀，將持續觀察國際局勢並採取相應措施。星宇航空指出，目前航班一切正常，將隨時關注各國供油狀況及國際油價波動，制定即時的因應對策。

台灣虎航表示，採低成本航空的營運模式，不額外收取燃油附加費。