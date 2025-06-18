英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

英特爾傳出計畫7月起對晶圓製造部門裁員多達五分之一人力。（美聯社）

英特爾 （Intel）傳出計劃7月起對晶圓製造部門裁員多達五分之一人力，估計影響全球約1萬名員工，將對英特爾的一大核心事業產生重大影響。

根據「俄勒岡人報」見到的英特爾內部文件，英特爾製造業務副總裁錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）上14日向員工發送電郵表示：「這些是艱難決定，但對公司解決支出方面的挑戰和當前財務狀況卻是必要。這會對每個人都帶來痛苦。」他表示，公司計劃裁員幅度為15%到20%，大部分裁員將在7月進行。

俄勒岡人報說，該報所取得的這封電郵副本獲得四名員工證實其真實性。

英特爾不願對14日這份備忘錄進行評論，但重申該公司「在完成這項重要工作之際，會關懷員工並採取尊重態度」。

英特爾3月時迎接新執行長陳立武 ，4月宣布即將裁員，上周通知工廠員工，下個月將展開裁員。根據監管文件，英特爾截至去年底擁有約10萬8900名員工。

根據科技新聞媒體Tom's Hardware報導，英特爾在全球10處擁有15座晶圓廠。英特爾並未透露生產和相關服務部門的具體員工數，但表示，約半數員工負責製造或相關服務，其餘一半則分布在研發、設計、銷售、行政、客戶、資料中心和其他業務部門。英特爾其他部門今年也將面臨類似15%至20%的裁員幅度。

晶圓製造部門涵蓋一系列職位，從產線技術員到專精於微處理器新一代技術研發的高階研究人員。

該報導分析，假設英特爾約50%的員工參與晶圓廠運營，這代表人數約5萬4450人。如果晶圓製造部門裁員15%到20%，代表著全球將裁員8170到1萬890人。

俄勒岡人報說，這些裁員將波及英特爾在全球的工廠，但對奧勒岡州的影響可能尤其大，該州是英特爾製造重鎮，在當地雇用2萬人。

英特爾去年已在全球裁員1.5萬人，因應長期營收下滑、前景黯淡的挑戰，原因是PC與資料中心市場競爭加劇，以及英特爾未能研發出先進晶片來獲取AI市場商機。

去年，英特爾是透過裁員、自願離職、提早退休 方案以及遇缺不補等方式削減人力。然而這次，英特爾表示不會提供自願離職方案，而是依據投資優先順序與員工個人績效來決定裁員對象。