我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI裁員潮來了？亞馬遜CEO警告未來數年人力將減少

川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英特爾傳出計畫7月起對晶圓製造部門裁員多達五分之一人力。（美聯社）
英特爾傳出計畫7月起對晶圓製造部門裁員多達五分之一人力。（美聯社）

英特爾（Intel）傳出計劃7月起對晶圓製造部門裁員多達五分之一人力，估計影響全球約1萬名員工，將對英特爾的一大核心事業產生重大影響。

根據「俄勒岡人報」見到的英特爾內部文件，英特爾製造業務副總裁錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）上14日向員工發送電郵表示：「這些是艱難決定，但對公司解決支出方面的挑戰和當前財務狀況卻是必要。這會對每個人都帶來痛苦。」他表示，公司計劃裁員幅度為15%到20%，大部分裁員將在7月進行。

俄勒岡人報說，該報所取得的這封電郵副本獲得四名員工證實其真實性。

英特爾不願對14日這份備忘錄進行評論，但重申該公司「在完成這項重要工作之際，會關懷員工並採取尊重態度」。

英特爾3月時迎接新執行長陳立武，4月宣布即將裁員，上周通知工廠員工，下個月將展開裁員。根據監管文件，英特爾截至去年底擁有約10萬8900名員工。

根據科技新聞媒體Tom's Hardware報導，英特爾在全球10處擁有15座晶圓廠。英特爾並未透露生產和相關服務部門的具體員工數，但表示，約半數員工負責製造或相關服務，其餘一半則分布在研發、設計、銷售、行政、客戶、資料中心和其他業務部門。英特爾其他部門今年也將面臨類似15%至20%的裁員幅度。

晶圓製造部門涵蓋一系列職位，從產線技術員到專精於微處理器新一代技術研發的高階研究人員。

該報導分析，假設英特爾約50%的員工參與晶圓廠運營，這代表人數約5萬4450人。如果晶圓製造部門裁員15%到20%，代表著全球將裁員8170到1萬890人。

俄勒岡人報說，這些裁員將波及英特爾在全球的工廠，但對奧勒岡州的影響可能尤其大，該州是英特爾製造重鎮，在當地雇用2萬人。

英特爾去年已在全球裁員1.5萬人，因應長期營收下滑、前景黯淡的挑戰，原因是PC與資料中心市場競爭加劇，以及英特爾未能研發出先進晶片來獲取AI市場商機。

去年，英特爾是透過裁員、自願離職、提早退休方案以及遇缺不補等方式削減人力。然而這次，英特爾表示不會提供自願離職方案，而是依據投資優先順序與員工個人績效來決定裁員對象。

英特爾 陳立武 退休

上一則

AI裁員潮來了？亞馬遜CEO警告未來數年人力將減少

下一則

WGC調查：全球央行未來5將增加黃金持有 降低美元存底

延伸閱讀

英特爾擬7月中旬啟動裁員計畫 首波人數尚未確定

英特爾擬7月中旬啟動裁員計畫 首波人數尚未確定
英特爾共同創辦人砸1500萬翻修 百年塢德賽莊園2950萬上市

英特爾共同創辦人砸1500萬翻修 百年塢德賽莊園2950萬上市
沒跟進英特爾搶用 台積電：A14製程還沒找到理由採用最新型EUV

沒跟進英特爾搶用 台積電：A14製程還沒找到理由採用最新型EUV
英特爾推出GPU新產品 擴大搶攻AI市場

英特爾推出GPU新產品 擴大搶攻AI市場

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

2025-06-13 12:07
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）

大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利

2025-06-11 08:25

超人氣

更多 >
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病