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中國車企帳期縮至60天 業界悲觀 僅2車企資金安全

記者謝守真／即時報導
快科技指出，儘管中國車企宣布採用60天以內的帳期，但業界對此承諾的落地持悲觀態度。同時，有機構分析指稱，若嚴格實施60天帳期間，目前僅特斯拉、理想兩家車企資金最為安全。(美聯社)
快科技指出，儘管中國車企宣布採用60天以內的帳期，但業界對此承諾的落地持悲觀態度。同時，有機構分析指稱，若嚴格實施60天帳期間，目前僅特斯拉、理想兩家車企資金最為安全。(美聯社)

由於中國電動車產業競爭激烈亂象嚴重，前幾日，中國一汽、東風汽車、廣汽集團、賽力斯、比亞迪、蔚小理等多家車企集體宣布，承諾將供應商支付帳期統一至60天內。然而，有中媒指出，儘管車企宣布採用60天以內的帳期，但業界對此承諾的落地持悲觀態度。分析指稱，若嚴格實施60天帳期間，目前僅特斯拉、理想2家車企資金最為安全。

證券時報指，近期中國多家汽車整車企業宣布，縮短支付帳期至60天以內，推動上下游資金高效流轉，協助產業鏈協同發展。而中國車企集體發聲，是為響應中國國務院今年3月修訂公布的「保障中小企業款項支付條例」，相關條例已於2025年6月1日施行。該條例核心內容包括明確60日支付期限、禁止強制接受商業匯票等非現金支付方式、強化協同監管體系等，旨在解決中小企業帳款拖欠問題，優化營商環境。

快科技提到，在具體細節，包括收貨是三方庫計算還是入廠計算；帳期是收貨計算還是開票計算，是當月開票還是次月開票，開票月是否計入帳期；支付方式是現匯還是承兌匯票，承兌匯票是銀行承兌還是商業承兌，承兌匯票的期限與帳期期限是何關係，以及60天漲期生效日期是何時等。另，若實施60天帳期，對車企而言將形成巨大資金壓力，在目前利潤不好資金儲備較差的情況下，或使一些企業進入生死劫中。

研究機構「海豚投研」據2024年年報和2025年第1季財報，測算實施60天帳期後，17家上市車企的資金缺口可能達到人民幣兆元。這17家企業包括特斯拉、理想、上汽、北汽零跑、蔚來、小鵬、江鈴、長安、賽力斯、比亞迪、吉利、長城、一汽、江淮、北汽藍谷、東風股份（非「東風集團」），沒有包含一汽、廣汽、奇瑞、東風集團等。

上述統計指，2024年中國國內主流上市車企中，僅特斯拉1家60天帳期達標，而中國車企平均應付帳款周期長達5至6個月（比亞迪近7個月，海馬/北汽藍谷達8至9個月）。機構測算，目前處於最安全第一梯隊，安全邊際最高的車企有2家，分別是特斯拉（本身帳期短+高在手現金）和理想（經營現金流充裕），在手現金完全能覆蓋應付缺口，還能用一定現金剩餘來應對日常經營，完全無需額外債券或者股權融資。

基於此，海豚投研認為，在嚴格執行政策的情況下，有些車企將會立刻出現現金流危機，需要向外融資來補足現金流缺口。

特斯拉 比亞迪 國務院

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